أسعار النفط تنخفض وسط قلق من تباطؤ النمو الاقتصادي

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، انخفاضًا بنسبة 2 بالمئة تقريبًا، نتيجة المخاوف من تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين على الطلب على الطاقة، حيث يأتي هذا التراجع بعد ارتفاع كبير في الأسعار بأكثر من 7 بالمئة خلال الأيام الثلاثة السابقة، مما يبرز تقلبات السوق.
في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.6 بالمئة، أو 1.31 دولار، لتستقر عند 80.12 دولارًا للبرميل، وبالمثل، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.7 بالمئة، أو 1.30 دولار، لتصل إلى 76.12 دولارًا للبرميل، مما يعكس استجابة السوق للتوقعات بانخفاض الطلب.
كذلك قد كان الارتفاع الحاد الأخير في أسعار النفط مرتبطًا إلى حد كبير بالمخاوف من احتمال إغلاق حقول النفط في ليبيا، مما قد يؤثر بشكل كبير على قدرة البلاد الإنتاجية التي تقدر بحوالي 1.2 مليون برميل يوميًا. وقد أثارت هذه الحالة القلق بشأن قيود العرض في السوق النفطية العالمية، وبالإضافة إلى ذلك، فقد أشار المحللون إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد تبادل كبير لإطلاق النار بين إسرائيل وميليشيا حزب الله في لبنان، المتحالفة مع إيران، حيث تضيف هذه التوترات الجيوسياسية طبقة أخرى من عدم اليقين إلى الديناميكيات المعقدة التي تؤثر على أسعار النفط.
MENAFN28082024000045015839ID1108609322
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.