قيمة البيتكوين تنخفض إلى 58,777 دولارًا يوم الثلاثاء

(MENAFN
) تعرضت عملة البيتكوين يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، لانخفاض حاد، حيث تراجعت قيمتها بنسبة 6.4 بالمئة لتستقر عند 58,777 دولارًا بحلول الساعة 22:18 بتوقيت غرينتش، ويعد هذا الانخفاض الكبير مؤشرًا واضحًا على التقلب المستمر في سوق العملات المشفرة، الذي شهد تقلبات كبيرة وغير متوقعة في الأشهر الأخيرة.
كما يعكس هذا الانخفاض الأخير في قيمة البيتكوين اتجاهًا أعمق، حيث انخفضت العملة المشفرة الآن بنسبة 20.3 بالمئة من أعلى مستوى لها هذا العام، حيث تم تسجيل هذا الذروة المثيرة للإعجاب عند 73,794 دولارًا في 14 مارس، وكان يمثل نقطة مهمة للبيتكوين ومستثمريها، ومع ذلك، منذ ذلك الارتفاع، بدأت البيتكوين في مسار هبوطي، مما أدى إلى تآكل الكثير من المكاسب التي حققتها في وقت سابق من العام.
والتراجع في سعر البيتكوين ليس حدثًا معزولًا، بل هو جزء من تراجع أوسع أثر على مختلف فئات الأصول، بما في ذلك أسواق الأسهم العالمية، حيث أصبح المستثمرون أكثر حذرًا، مدفوعين بتزايد المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، هذه المخاوف ليست بلا أساس، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تباطؤ اقتصادي قد يزيد من ضعف ثقة المستثمرين، وعلاوة على ذلك، تفاقم الوضع بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، التي تضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى مشهد مالي هش بالفعل.
كذلك كانت العملات المشفرة مثل البيتكوين تُعتبر بمثابة تحوط ضد تقلبات الأسواق المالية التقليدية، حيث توفر بديلاً لأولئك الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية، ومع ذلك، يظهر الوضع الحالي أن الأصول الرقمية ليست محصنة ضد الضغوط الاقتصادية والسياسية الأوسع التي تشكل الأسواق العالمية، وبينما يتنقل المستثمرون خلال هذه الأوقات المضطربة، يواصل سوق العملات المشفرة بقيادة البيتكوين عكس القلق المتزايد بشأن التباطؤ الاقتصادي المحتمل والتأثيرات الواسعة لعدم الاستقرار العالمي.
MENAFN28082024000045015839ID1108609318
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.