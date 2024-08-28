القطاع العقارى المصرى فى مرمى استحواذات الاستثمارات السعودية

MENAFN - Al-Borsa News) يترقب القطاع العقارى المصرى استثمارية سعودية بعد إعلان المملكة عن خطتها لتحويل ودائعها فى مصر إلى استثمارات، ويرى المتعاملون أن القطاع سيكون فى مرمى الاستحواذات السعودية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد صفقة“رأس الحكمة” التى قادت زخم الصفقات الكبرى فى القطاع العقارى.

وتمتلك السعودية ودائع بالبنك المركزى المصرى، وصلت قيمتها نحو 10.3 مليار دولار، تتوزع بين 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل.

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ووقعت مصر، فى فبراير الماضى، اتفاقية مع الإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى المصرى، على مساحة 170.8 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار أمريكى.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد زخمًا كبيرًا للاستثمار فى القطاع العقارى عبر صفقات الاستثمار المباشر، خاصة مع توجه السعودية لتحويل ودائعها لدى مصر إلى استثمارات.

وتوقع شفيع، أن يتم استثمار الودائع السعودية فى صفقة على غرار صفقة“رأس الحكمة” أو بالاستحواذ على شركة عقارية قائمة، مما يعنى المزيد من الإقبال على القطاع، باعتباره قطاع جاذب.

وأضاف أن الصفقات التى سوف يشهدها القطاع العقارى مثل صفقة رأس الحكمة سوف تخاطب الأجانب والعرب إلى جانب الفئة ذات الملاءة المالية المرتفعة من المصريين.

وأوضح أن فكرة تحويل الودائع من دين إلى استثمار فكرة جيدة، حيث تمثل استثمارا أجنبيا مباشرا مما يساهم فى خفض نسبة الدين، وضبط سعر الصرف وتوفير استثمار مستدام.

قال يوسف البنا، محلل قطاع العقارات بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إنه من الوارد تحويل الودائع السعودية إلى استثمارات بمصر مثلما حدث من قبل بتحويل الودائع الإماراتية ضمن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.

وأضاف أن تلك الاستثمارات لها إثر إيجابى قوى حيث تعمل على تعويز موارد الدولة من النقد الأجنبى، مما يساعد على استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرية.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة الذى سيقام باستثمارات إماراتية ضخمة سوف يزيد من الإقبال والزخم بقطاعات العقارات والتشييد والبناء بالإضافة إلى قطاعات أخرى.

وأشار إلى أن القطاع العقارى سيحافظ على معدلات نموه خلال العام الحالى، خاصة فى ظل ارتفاع الطلب فى الربع الأول من 2024 بالتزامن مع تحرير سعر الصرف وزيادة الإقبال على التحوط والاستثمار فى العقارات لتجنب تراجع قيمة المدخرات.

وتوقعت سالى ميخائيل، رئيس قسم البحوث بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يشهد القطاع العقارى أداء إيجابيًا خلال الفترة القادمة وطفرات فى نتائج أعمال الشركات خاصة للمطورين العقاريين الذين يشاركون فى تطوير مشروعات ضخمة.

وقالت إن القطاع العقارى أحد أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر خلال الوقت الحالى، متوقعة أن يشهد المزيد من الصفقات بعد صفقة رأس الحكمة، خاصة مع إعلان السعودية تحويل ودائعها لدى مصر إلى استثمارات مباشرة.

وأشارت إلى أن جاذبية القطاع العقارى للصفقات الكبرى سوف تستمر فى الزيادة خاصة من المستثمرين العرب، متوقعة إقبال دول مثل قطر والكويت إلى جانب السعودية والإمارات للاستثمار فى مصر وتطوير مشروعات كبرى.

وقال أحمد عبدالنبى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر كابيتال، إن القطاع العقارى يعد من أكبر القطاعات جذباً للصفقات الضخمة، متوقعاً أن يتم جذب المزيد من الصفقات فى إطار الاستثمار المباشر.

وأضاف أن زيادة الاستثمارات الأجنبية ستدفع القطاع العقارى إلى المزيد من التوسعات خلال الفترة المقبلة مما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد المصرى.

وتوقعت بحوث شركة“أسطول لتداول الأوراق المالية” فى تقرير“استراتيجية الاستثمار فى سوق الأسهم المصرية للنصف الثانى من 2024′′، أن تستفيد شركتا مدينة مصر وطلعت مصطفى من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار باعتبار أنهما شركتان لديهما مصدر دخل دولارى، مع توسعهما فى منطقة الخليج خلال الفترة المقبلة.