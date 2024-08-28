مسؤولو الأونروا يقدمون تحديثاً صارخاً حول تفاقم الظروف في قطاع غزة

(MENAFN
) قدمت مسؤولو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تحديثاً صارخاً حول تفاقم الظروف في قطاع غزة, واصفين الوضع بـ"الكارثي", وأكدوا أن الأماكن المتاحة للسكان الذين يبحثون عن ملاذ ضيقة جداً, وزاد الوضع سوءاً بزيادة أوامر الإخلاء عبر غزة في الأسابيع الأخيرة.
كذلك خلال عرض فيديو من دير البلح في وسط غزة, عرضت المتحدثة باسم الأونروا, لويس وتريدج, ونائب مدير العمليات الأول, وسام روز, الأزمة الإنسانية الحادة, ووصفت وتريدج معاناة مئات الآلاف من الأشخاص المشردين الذين يتنقلون باستمرار بحثاً عن الأمان, وقالت إن الكثيرين منهم يظهرون وهم يكافحون لحمل ممتلكاتهم والبحث عن مأوى, في كثير من الأحيان دون أي توجيه واضح بشأن مكان اللجوء.
كما تزداد الأمور تعقيداً بوجود الدبابات العسكرية في المناطق التي كانت تعتبر آمنة سابقاً, وقد أدت هذه التصعيدات إلى تفاقم انعدام الأمان في غزة, حيث تظل الوصول إلى المساعدات الإنسانية مقيداً بشدة, كما أن تزايد أوامر الإخلاء زاد من صعوبة الوضع, مما أدى إلى إبعاد عمليات الإغاثة وتقييد تقديم المساعدات بشكل أكبر, وأشار روز إلى أن الأوامر الأخيرة للإخلاء قد قلصت المنطقة الإنسانية التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية إلى 11 في المئة فقط من إجمالي مساحة قطاع غزة, وتتألف هذه المنطقة المتبقية في الغالب من مناطق ذات كثافة سكانية عالية وكثبان رملية, حيث يواجه السكان ظروفاً متدهورة بشكل متزايد.
في حين حذر مسؤولو الأونروا من خطر متزايد لانتشار شلل الأطفال, نتيجة لسوء التغذية الحاد بين الأطفال, وتدهور القطاع الصحي, وخدمات المياه والصرف الصحي غير الكافية, البيئة الصعبة, التي تتميز بالقمامة ومياه الصرف الصحي, تزيد من مستويات التوتر وتضعف أنظمة المناعة بين السكان, استجابةً للأزمة, تستعد الأونروا لإطلاق حملة تطعيم حيوية ضد شلل الأطفال, المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل, تهدف الحملة إلى تطعيم حوالي 640,000 طفل, حيث ستكون الأونروا مسؤولة عن تطعيم 40 في المئة من هذه المجموعة, مما يعكس دور الوكالة الحاسم في هذه المبادرة, بالإضافة إلى ذلك, أفادت الأونروا بوجود نقص حاد في المياه في دير البلح, حيث لا يعمل سوى ثلاث من أصل ثماني عشرة بئراً بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على مدار الأحد عشر شهراً الماضية, يبرز هذا النقص الحاد تأثير الصراع الكبير على الموارد الحيوية, مما يزيد من تفاقم الطوارئ الإنسانية في المنطقة.
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