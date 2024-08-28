طفل فلسطيني يبلغ من العمر 15 عامًا يصاب خلال غارة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عنبتا

(MENAFN
) في تصعيد جديد للعنف, أصيب طفل فلسطيني يبلغ من العمر 15 عامًا خلال غارة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عنبتا, الواقعة شرقي طولكرم, وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطفل تعرض لإصابة برصاصة حية في فخذه أثناء الاشتباكات التي اندلعت خلال العملية العسكرية, وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كما بدأت القوات الإسرائيلية عمليتها بدخول عنبتا من خلال حاجز عناب العسكري الواقع إلى الشرق, خلال الغارة, شوهدت الدوريات الإسرائيلية تتحرك عبر شوارع وأحياء مختلفة, بما في ذلك المنطقة الجبلية الجنوبية, الحارة الشامية, محيط ديوان الشراقة, الشارع الرئيسي, شارع السكة, وشارع المقبرة الشمالية.
وبالإضافة إلى هذه التحركات, نشرت القوات دوريات مشاة داهمت عدة منازل, بما في ذلك منزل يعود لأحد السكان المعروفين باسم أحمد فقهاء, كما اقتحمت ساحات مدرسة فائق كنعان بعد إزالة أقفال بوابتها, رغم الطبيعة الواسعة للغارة, لم ترد أي تقارير فورية عن اعتقالات, في الوقت ذاته, نفذت الدوريات الإسرائيلية عمليات في مدينة طولكرم من مدخلها الغربي, ووفقًا لوكالة وفا, شوهدت العديد من المركبات العسكرية الإسرائيلية وهي تجوب شوارع المدينة, خاصةً حول شارع نابلس ومخيمات نور للاجئين.
في حين نفذت القوات العسكرية اقتحامًا إلى جبل النصر في مخيم نور شمس, حيث انتشرت دوريات المشاة بين الأحياء السكنية, وتميزت هذه العملية أيضًا بوجود طائرات استطلاع تحلق في سماء المدينة ومخيماتها, بينما كان دوي الرصاص الثقيل يتردد في الأرجاء, تسليط الضوء على هذه الأحداث الأخيرة يعكس زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في المنطقة, مما يؤدي إلى تفاقم التوترات ويساهم في استمرار دورة العنف وعدم الاستقرار.
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