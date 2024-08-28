التوترات تتصاعد عندما قام شبان فلسطينيون بإطلاق قنبلة محلية الصنع على جنود إسرائيليين

(MENAFN
) في ليلة الثلاثاء الموافق 27 اغسطس, تصاعدت التوترات عندما قام شبان فلسطينيون بإطلاق قنبلة محلية الصنع على جنود إسرائيليين متمركزين عند مدخل مخيم العروب, شمال الخليل, يمثل هذا الحادث تصعيدًا كبيرًا في الوضع المتفجر بالفعل في المنطقة, تفيد التقارير من موقع الجزيرة نت أن هذا التصعيد في العنف لم يكن معزولاً, فقد تم الإبلاغ عن اشتباكات وانفجارات تشمل أجهزة متفجرة محلية الصنع (آي أي ديز) في مواقع متعددة عبر الضفة الغربية, من بين المناطق المتضررة, كانت بلدات سالم وقصرى وبيت فوريك, الواقعة إلى الجنوب والشرق من نابلس, حيث تسببت هذه الهجمات التفجيرية في حدوث اضطراب وفوضى كبيرة.
كما امتدت العنف إلى الشمال, حيث تأثرت مدينة طوباس, ومخيم الفارعة, وطولكرم, ومخيم نور شمس, كما شهدت مدينة جنين, بالإضافة إلى المخيمات المحيطة بها, تصاعدًا في الحوادث العنيفة, بما في ذلك بلدات سيلت الحارثية وقباطية, التي شهدت اضطرابات مشابهة, في الخليل, تصاعد الوضع عندما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملية كبيرة في منطقة الهووز, الواقعة في الجزء الجنوبي من الضفة الغربية, بالإضافة إلى ذلك, نفذت القوات عمليات في بلدة قباطية, الواقعة الجنوب الشرقي من جنين, خلال هذه العمليات, حاصرت القوات الإسرائيلية المستشفيات في جنين, مما تسبب في تعطيل شديد لعمليات الإسعاف وأدى إلى تعقيد حركة فرق الطوارئ الطبية.
وتسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على تصعيد كبير في مستوى النزاع عبر الضفة الغربية, إن تزايد وتيرة وشدة الاشتباكات والهجمات التفجيرية لها تأثير عميق على السكان المدنيين والخدمات الطارئة, مما يزيد من تعقيد الأوضاع الصعبة بالفعل في المنطقة.
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