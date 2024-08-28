القوات العسكرية الإسرائيلية تشرع في عملية واسعة النطاق في المناطق الشمالية من الضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
) في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق28 أغسطس, شرعت القوات العسكرية الإسرائيلية في عملية واسعة النطاق في المناطق الشمالية من الضفة الغربية المحتلة, وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام العبرية, يأتي هذا التصعيد الأخير في وقت تشارك فيه القوات الإسرائيلية أيضاً في صراعات مستمرة في قطاع غزة وعمليات عسكرية نشطة على الحدود اللبنانية الجنوبية, والتي بدأت منذ أكتوبر من العام الماضي.
وقد أسفرت أحدث العمليات العسكرية عن عواقب وخيمة, في جنين, قُتل فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية خلال عملية اقتحام كبيرة للمدينة, دخلت القوات العسكرية الإسرائيلية إلى جنين عبر حاجز جلمة, متقدمة نحو مستشفى جنين الحكومي, وتمركزت مجموعة كبيرة من القوات الإسرائيلية بالقرب من مستشفى ابن سينا, مما أدى إلى اشتباكات عنيفة وزيادة التوتر في المنطقة.
كذلك بالمثل, تواجه طولكرم وضعاً حرجاً, فرضت القوات الإسرائيلية حصاراً على مستشفيات المدينة بعد الهجوم من المحور الغربي, يتمركز حالياً المركبات العسكرية الإسرائيلية حول كل من مستشفى الإسراء المتخصص في المنطقة الغربية ومستشفى ثابت ثابت الحكومي, وقد أعاق هذا الحصار بشدة عمليات الإسعاف, بما في ذلك احتجاز وتفتيش سيارة إسعاف أمام المستشفى الحكومي.
في حين الوجود العسكري الإسرائيلي في طولكرم واسع النطاق, مع انتشار القوات في أحياء ومفترقات الطرق المختلفة, بما في ذلك شارع نابلس, دوار إكتبا, حي الرشيد في ثانوية, وجبل النصر, تم إنشاء نقاط تفتيش عند مدخل مخيم نور شمس في شرق المدينة, بالإضافة إلى ذلك, تمركزت القوات والمقنصين في الحقول والأشجار المحيطة بالمخيم, بينما تقوم الطائرات الاستطلاعية بإجراء تحليقات على ارتفاع منخفض فوق المنطقة.
كما انه في الجنوب, الوضع مشابه في مخيم الفارعة قرب طوباس, تم إرسال تعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري إلى المخيم, مما زاد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل, تسلط هذه العمليات العسكرية المتصاعدة الضوء على تصاعد الصراع في المنطقة وتبرز التأثير الشديد على حياة المدنيين والبنية التحتية الأساسية.
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