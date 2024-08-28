تصريح سعادة عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ 7X، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2024

(MENAFN
- Orient Planet Group) تحتفل دولة الإمارات في الـ28 من أغسطس كل عام بيوم المرأة الإماراتية، تقديراً وعرفاناً لإسهامات المرأة الإماراتية وتضحياتها الكبيرة في سبيل رفعة وتقدّم وازدهار الوطن، حيث أثبتت جدارتها في مختلف جوانب الحياة وغدت شريكاً للرجل وسنداً له في شتّى المجالات الاقتصادية والعلمية والفكرية والثقافية والاجتماعية.
وأغتنم هذه المناسبة لتهنئة المرأة الإماراتية التي تواصل مسيرة الإنجازات بدعم من القيادة الرشيدة، وأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» التي لم تدّخر جهداً في سبيل تمكين المرأة الإماراتية.
ونفخر في سفن إكس (7X) بالدور الجوهري للمرأة الإماراتية في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، وبإنجازاتها في مختلف المناصب القيادية والإدارية، إذ تمثل 57 في المائة من إجمالي الكوادر الوطنية في المجموعة. ونؤكّد التزامنا الثابت بتمكين المرأة وإيجاد الظروف الملائمة لتطوّرها وتمهيد الطريق أمامها لتُسهم بكفاءة في تحقيق التطلّعات والرؤى الوطنية، ملتزمين بشعار العام "نتشارك للغد"، لأن نجاح المرأة هو نجاحٌ للوطن بأكمله.
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