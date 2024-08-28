تحليل الأسواق لليوم عن مازن سلهب كبير استراتيجي الأسواق لشركة بي دي سويس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

(MENAFN
- Your Mind media
) ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً خلال جلسة تداول اليوم، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات السابقة، حيث تركز الأسواق حالياً على تقييم تأثير التوترات الجيوسياسية الراهنة وحالة عدم اليقين المحيطة بإنتاج النفط في ليبيا. وكانت أسعار النفط قد شهدت زخما ملحوظا؛ مستفيدة من تصاعد وتيرة الصراع في الشرق الأوسط إثر الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
من المتوقع أن تستمر النزاعات السياسية في ليبيا في تهديد استقرار إنتاج النفط، وباعتبار ليبيا واحدة من أكبر منتجي النفط في إفريقيا، فإن أي اضطراب طويل الأمد في الإنتاج قد يلعب دورا كبيرا في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
وفي الوقت ذاته، قد تسهم التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية أيضاً في دفع أسعار النفط الخام إلى تسجيل مستويات مرتفعة. لا سيما أنه من المحتمل أن تؤدي الهجمات على البنية التحتية للطاقة في المنطقة، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالاستقرار الإقليمي، إلى زيادة مشاعر الحذر لدى المتداولين.
وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بمعدلات الطلب، وخاصة من الصين، إلا أن خطر تقييد المعروض العالمي من النفط من هذه المناطق، قد يساهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة على المدى القريب
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