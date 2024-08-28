(MENAFN
- Sherpa Communications)
في يوم المرأة الإماراتية: فرصة لاستكشاف ودعم المتاجر والشركات المميزة المملوكة لرائدات أعمال إماراتيات
يوم المرأة الإماراتية فرصة رائعة للاحتفال بإنجازات المرأة الإماراتية في جميع أنحاء دبي. وهل هناك طريقة للاحتفال بهذه المناسبة أفضل من دعم الشركات والمتاجر المحلية المملوكة لنساء إماراتيات؟ يمكنكم العثور على عدد من هذه المواقع المذهلة في دليل خرائط يانغو Yango Maps وتخطيط أسرع وأريح مسار لاستكشافها!
من الأزياء والجمال إلى الصحة واللياقة والمأكولات الشهية، تعكس هذه الشركات روح المبادرة، والابتكار والإبداع لدى النساء الإماراتيات:
هيومان آند بيينغز Human & Beings
تأسس "هيومان آند بيينغز" على أيدي ثلاث صديقات مقربات - حمدة عباس وزينب الشيخ ومريم الخان، وهو يجمع بين الأزياء المستدامة ذات الجودة العالية والإكسسوارات ومنتجات التجميل والأدوات المنزلية لتجربة تسوق منتقاة بكل بعناية. من موقعه المثالي في "سيتي ووك"، يجسد "هيومان آند بيينغز" كيف تحولت رابطة الصداقة بين الصديقات إلى عمل تجاري ومساحة رائعة تمكّن ذوي التفكير المماثل من استكشاف تصميمات فريدة ومعاصرة والاستمتاع بالأجواء المرحّبة والمريحة في المتجر.
أركاديا Arcadia by Amna
وجّهت آمنة الحبتور، مديرة التسويق السابقة لشركة الحبتور للسيارات، شغفها بالعطور إلى تأسيس "أركاديا" في عام 2015. تكمن في صميم "أركاديا" الروائح التي تثير الذكريات، وتركز هذه العطور المتخصصة على الروائح المستدامة الخالية من القسوة والبارابين والمواد الكيميائية السامة. جميع عطور وشموع ومجموعات هدايا "أركاديا" مصنوعة للجنسين باستخدام أجود المكونات، مما يجعلها علامة تجارية عالمية متجذرة في صميم دبي وثقافتها.
أوديم Odeem
من تأسيس فاطمة العتيبة، تهدف ماركة "أوديم" إلى أن تصبح الاسم الأول للحقائب الفاخرة في الإمارات مثل شانيل في فرنسا. تم إطلاق "أوديم" في عام 2020، وتقدم حقائب مصنوعة يدوياً من الجلود النادرة. رسّخت "أوديم" مكانتها في مشهد الموضة في دبي، حيث تقدم قطعاً خالدة تتميز بالخصوصية والفرادة تعشقها كل مهتمة بالأناقة والرقي.
بيسفول Peacefull
تُعتبر "بيسفول"، التي تمتلكها سلامة محمد، واحدة من أشهر الماركات المملوكة لرائدة أعمال إماراتية في المنطقة. تستخدم منتجات "بيسفول" مستحضرات كورية للعناية بالبشرة لتلبية الاحتياجات المحددة للبشرة الشرق أوسطية. استلهمت سلامة محمد فكرة "بيسفول" بعد رحلتها مع البهاق التي دفعتها لابتكار مجموعة من المنتجات الفعالة المناسبة لجميع أنواع البشرة. منتجات "بيسفول" للعناية بالبشرة مناسبة للجنسين وتتميز بتركيبتها النظيفة والفعالة التي تحظى بإعجاب وثقة الكثيرين. تتوفر منتجات "بيسفول" في جميع متاجر سيفورا.
سولت Salt Burger
من تأسيس الإماراتية أمل المري والسعودية ديم البسام، بدأ مطعم "سولت" كشاحنة طعام ومنذ ذلك الحين أصبح المكان المفضل في جميع أنحاء المنطقة لشرائح الواغيو اللذيذة والبرغر وغير ذلك الكثير. قائمة طعام "سولت" موجزة ولكنها شهية ولا تقاوم، وتقدم مجموعة من الخيارات بما في ذلك الأطباق النباتية والخالية من الجلوتين. أدى نجاح "سولت" إلى إطلاق سلسلة مطاعم "باركرز" الشقيقة المعروفة ببرغر الترافل.
كوكوفيل Cocoville
أسست عائشة الهاشمي، وهي مصرفية تحولت إلى سيدة أعمال، متجر "كوكوفيل" للشوكولاتة. يُعرف هذا المتجر الصغير بالشوكولاته المصنوعة يدوياً وبحلوياته المميزة، ويتخصص في حلوى الترافل ومشروبات الشوكولاتة المصنوعة من الشوكولاتة الفرنسية الفاخرة. يشتهر كوكوفيل بعلامته المميزة “Coco Pod”، وهي عبارة عن كبسولة شوكولاتة مليئة بالثلج الجاف تفتح عند سكب الشوكولاتة المذابة عليها.
غريند Grind Coffee and Roastery House
اقتحمت رائدة الأعمال الإماراتية أمل المري وشريكتها السعودية ديم البسام، العقلان المبدعان وراء "سولت"، عالم القهوة من خلال بيت التحميص "غريند". يقدّم "غريند" أكثر من مجرد قهوة، فهو يتميز بمزيج مشروباته المبتكرة مثل لاتيه الحبوب وأكواب سمورز، كلها مصنوعة من الحبوب والبن المحلي الذي يتم تحميصه يومياً، مما يضمن قهوة طازجة وتجربة فريدة من نوعها.
فانيلا سكر Vanilla Sukkar Café
ابتكرت الإماراتية الدكتورة كلثم كنيد وابنتها فاطمة سيفان "فانيلا سكر"، أول مخبز إماراتي للخبز المصنوع بالخميرة الطبيعية في الإمارات العربية المتحدة. يقع كافيه "فانيلا سكر" في جميرا ويتميز بأجوائه المريحة الدافئة التي تشجع على الاستمتاع بالبسكويت والكعك والفطائر الدنماركية اللذيذة والمعجنات الإيطالية وغيرها الكثير، وكلها خالية من الخميرة التجارية. بأجوائه المنزلية المليئة بالكتب والنباتات، لا بد من زيارة "فانيلا سكر" لمحبي المعجنات.
شي برغر She Burger
بدأ مطعم "شي برغر" من مطبخ الإماراتية المبدعة شيخة عيسى اللطفي في مردف ثم أصبح أحد أكثر مطاعم البرغر المحبوبة في دبي. اكتسبت نكهات وخلطات "شي برغر" اللذيذة، بما في ذلك البرغر الخاص بالمطعم والبطاطس المقلية الضخمة، شعبية كبيرة ونالت إعجاب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. ومع وجود مواقع في جميع أنحاء دبي وخطط للتوسع دولياً، يواصل مطعم "شي برغر" تقديم أطعمة شهية ومتميزة تجعل العملاء يعودون مرة بعد أخرى!
ميتس آند تريز Mitts and Trays
تُعتبر الشيف والمالكة آمنة الهاشمي رائدة بمعنى الكلمة باعتبارها أول شيف إماراتية تطلق مطعمها الخاص. بدأ مقهى "ميتس آند تريز" كمخبز منزلي ونما ليصبح اسماً بارزاً وناجحاً لتناول الطعام مع مواقع في جميع أنحاء دبي. تقدم الشيف آمنة أطباقاً شهية مع التركيز على الصحة والتغذية، وتُعد أطباقها المبتكرة شهادة على رؤيتها وشغفها في الطهي.
ميثا آند تريتس Maitha and Treats
أسست ميثاء، صانعة الحلويات الإماراتية، متجر "ميثا آند تريتس" لتقديم حلويات نباتية لذيذة خالية من الجلوتين. استلهمت ميثاء الفكرة من معجنات جدتها والقيود الغذائية التي تتبعها لتبدع حلويات خفيفة لا تضر المعدة دون التنازل عن المذاق أو الملمس. للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، تقدم "ميثا آند تريتس" صندوقاً خاصاً لفترة محدودة مليئاً بالحلويات المنزلية المميزة والمثالية للاستمتاع بالطعم الحلو بطريقة أكثر صحة.
مركز ذا هندرد للياقة والصحة The Hundred Wellness Centre
أسّست أسماء هلال لوتاه، وهي رياضية مكرسّة، مركز "ذا هندرد للياقة الصحية"، أول استوديو بيلاتيس في دبي من تأسيس امرأة إماراتية. يقع المركز الصحي في فيلا هادئة في جميرا، ويقدم علاجات شاملة مثل العناية بتقويم العمود الفقري والعلاج الطبيعي والطب البديل والعلاج بالضوء واختبار الحمض النووي. شغف أسماء بالرياضة واللياقة الصحية يجعل هذا المركز وجهة فريدة لكل من يحرص على تحقيق اللياقة الجسدية والعقلية.
سينما عقيل Cinema Akil
تقع سينما عقيل، دار السينما المستقلة الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة، في منطقة السيركال أفينيو وتديرها بثينة كاظم. تم تحويل حاوية شحن لتصميم هذه المساحة الفريدة كبديل لدور السينما السائدة ولتصبح منصة لتقديم مجموعة مختارة من الأفلام من جميع أنحاء العالم. من المهرجانات السينمائية إلى العروض الخاصة، تجمع سينما عقيل عشاق السينما معاً لتجربة استنثائية مع الأفلام التي تثير الفكر والنقاش.
مركز الفنون الموسيقية Centre for Musical Arts
من تأسيس تالا بدري، أول خريجة موسيقى إماراتية، يكرس مركز الفنون الموسيقية جهوده لتعليم الموسيقى بأعلى معايير الجودة في الإمارات العربية المتحدة. من التعليم الموسيقي الفردي إلى الفصول الجماعية، يعد مركز الفنون الموسيقية مؤسسة رائدة ترعى كل من البالغين والأطفال في رحلتهم لتعلم الموسيقي الكلاسيكية يجعلها تجربة في متناول الجميع وبأسعار معقولة.
تنقلوا في دبي دون عناء
انطلقوا مع تطبيق خرائط يانغو Yango Maps المصمم لإرشادكم بسلاسة عبر دبي لمتعة استكشاف لا تنتهي في رحلتكم لدعم هذه المشاريع الملهمة. يمنحكم التطبيق مسارات دقيقة وتحديثات في الوقت الفعلي لحركة المرور ومعلومات تفصيلية عن الطريق، ويرشدكم مباشرة إلى مواقف السيارات بالقرب من هذه المتاجر الرائعة المملوكة لنساء إماراتيات. من ميزة عرض المسار التي تتكيف مع آخر التحديثات، والتنبيهات الفورية بحدود السرعة، إلى ميزة الخرائط الرقمية دون الحاجة للاتصال بالإنترنت – تمتعوا برحلة سلسة خالية من التعب! بالإضافة إلى ذلك، إذا رغبتم باستخدام وسائل النقل العام، فيمكنكم اختيار مسار مريح عبر محطات الحافلات المكيفة والممرات المغطاة لتجنب حرارة الجو.
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