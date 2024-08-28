وايل كورنيل للطب - قطر وجامعة تكساس إي أند أم في قطر تعقدان برنامجاً صيفياً

(MENAFN
- Weill Cornell Medicine - Qatar) الدوحة – 27 أغسطس 2024: أكمل ثلاثة وعشرون طالباً وطالبة من أربع عشرة مدرسة ثانوية محلية ودولية البرنامج الصيفي "الفيزياء لأطباء المستقبل"، التي بادرت جامعة تكساس إي أند أم في قطر بتنظيمه بالتعاون مع وايل كورنيل للطب - قطر.
وقد استضاف مكتب التواصل الطلابي والتطوير التعليمي في قسم تعليم ما قبل الطب في وايل كورنيل للطب – قطر هذا البرنامج الذي شارك في إعداده كل من الدكتور سامي البرجي من جامعة تكساس إي أند أم في قطر والدكتور محمد يوسف أستاذ الفيزياء في وايل كورنيل للطب – قطر. وأدار البرنامج طلاب من الجهتين، هُم علي عابد ونور جنة روب من وايل كورنيل للطب - قطر، ومحمد نفيس (طالب دكتوراه) وخليفة الباكر من جامعة تكساس إي أند أم في قطر.
وينعقد البرنامج الصيفي على مدار أسبوع كامل في حرم وايل كورنيل للطب – قطر، وهو بمثابة فرصة مثالية لطلاب المرحلة الثانوية المتحمسين لصقل مهاراتهم في حلّ المسائل الفيزيائية ولتطوير مهارات التفكير النقدي من خلال أمثلة وثيقة الصلة بالطب ومن خلال جلسات عملية تفاعلية.
واختيرَ للالتحاق بالبرنامج الطلاب المتمكّنون في العلوم الطبيعية والمتفوّقون في مادة الفيزياء في المرحلة الثانوية ولديهم الكفاءة الكافية في اللغة الإنجليزية. وإلى جانب ذلك، يجب أن يكون الطلاب مهتمين بمهنة مستقبلية مرتبطة بدراسة العلوم والتكنولوجيا كالهندسة والرياضيات والطب.
وأتاح برنامج "الفيزياء لأطباء المستقبل" للطلاب فرصة المشاركة في جلسات عملية مباشرة من خلال سلسلة من تحليل الحالات، والمشاريع الجماعية، والعروض التقديمية، والتجارب المختلفة. كما أتاح البرنامج للطلاب فرصة استكشاف تطبيقات الميكانيكا الحيوية والتركيب التشريحي تشريح للذارع والرأس، بالإضافة إلى تجارب ميكانيكية على نماذج لعضلات الذراع والجمجمة. كما شارك الطلاب في جلسات شرحت أصول القيام بتمارين المقاومة وغيرها.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور يوسف: "لقد سعدنا باستضافة هذه المجموعة من طلاب المرحلة الثانوية المتفوقين والشغوفين بالعلوم، لا سيما الفيزياء، في البرنامج الصيفي "الفيزياء لأطباء المستقبل" الذي نظمناه بالتعاون مع جامعة تكساس إي أند أم في قطر. كما سعدنا بحماس طلابنا وخرّيجينا في وايل كورنيل للطب - قطر وجامعة تكساس إي أند أم في قطر وهم ينخرطون في تجارب عملية ومناقشات متعمقة مع طلاب المرحلة الثانوية المشاركين. وقد صمم هذا البرنامج لإثراء قدرات التفكير النقدي ومهارات حل المسائل وشمل أنشطة تشجّع الطلاب على العمل الجماعي معاً وتثير فضولهم من خلال التجارب والاستكشاف. وقد حقق البرنامج نجاحاً ملموساً ونحن ممتنون لما لمسناه من التزام الطلاب المشاركين من الكلية والجامعة ولتفانيهم".
وقال السيد محمد نفيس، الذي قاد فريق التدريس من جامعة تكساس إي أند أم في قطر: "نحن سعداء جداً بمشاركتنا في هذا البرنامج الذي يهدف إلى إدماج علوم الفيزياء والأحياء لتعريف الطلاب بالميكانيكا الحيوية، سعياً لشحذ اهتمامهم بالطب والهندسة وهم في المرحلة الثانوية. وبالاستعانة بحزمة برمجيات StaticStudio الابتكارية من جامعة تكساس إي أند أم في قطر، استطعنا إثراء فهم الطلبة للاستاتيكا ومخططات الجسم الحر، لتمكينهم من تصوّر الفيزياء في سياق جسم الإنسان. وفي إطار هذا التعاون بين وايل كورنيل للطب - قطر وجامعة تكساس إي أند أم في قطر سخّرنا الموارد المتاحة في الكلية والجامعة لعقد البرنامج بتجاربه وجلساته المختلفة دعماً لإثراء المعرفة العلمية لطلاب المرحلة الثانوية".
وقال أحد المشرفين أنس محبوب: "يسهم البرنامج في الإعداد المبكر للجيل القادم من طلاب الطب من خلال ترسيخ اهتمامهم بهذا المجال. وأثمر التعاون بين الكلية والجامعة عن سلسلة محاضرات وأنشطة تفاعلية وتمهيدية، وإبراز الصلة الجوهرية بين الفيزياء والطب".
وفي ختام البرنامج، تسلّم الطلاب المشاركون جميعهم شهادات إكمال البرنامج بنجاح. كما تسلّم الفريق الفائز بجائزة أفضل العروض التقديمية الجائزة المخصصة لهذه الفئة بعد أن تفوّق على جميع الفرق المشاركة بالبرنامج.
يُذكر أن الطلاب الذين شاركوا في البرنامج تمّ اختيارهم من المدارس الثانوية التالية: مدرسة البيان الثانوية المستقلة للبنات، المدرسة الأميركية في الدوحة، مدرسة بيرلا الشعبية، كلية الدوحة، دي بي إس - المدرسة الهندية الحديثة، مدرسة دُرم للبنات، مدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين، مدرسة مايكل إي ديباكي الثانوية للمهن الصحية – قطر، مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين، أكاديمية قطر - الدوحة، المدرسة الإنجليزية الحديثة، مدرسة فيجن الدولية - قطر، بالإضافة إلى مدرسة سوبر نوفا من باكستان.
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