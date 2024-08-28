آل عبد الغني موتورز وشركة تويوتا ترعيان رياضيين في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

(MENAFN
- Ogilvy) الدوحة، قطر - 27 أغسطس 2024: أعلنت شركة آل عبد الغني موتورز وشركة تويوتا عن رعايتهما للعام الثاني على التوالي لاثنين من الرياضيين البارالمبيين اللذين سيشاركان في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي ستقام في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر.
تعد الرعاية جزءًا من برنامج فريق تويوتا العالمي للرياضيين والذي يهدف إلى دعم الرياضيين في جميع أنحاء العالم الذين يجسدون القيم الأساسية لشركة تويوتا المتمثلة في التحدي والتطور المستمر، والإخلاص، والعمل الجماعي، والتواضع، والامتنان، والمسؤولية، والصدق. بالإضافة إلى ذلك، فهذه القيم تتماشى مع مبادرة "ابدأ المستحيل" من تويوتا، والتي تحفز الأفراد على التغلب على الصعوبات وتحقيق امكانياتهم.
في إطار برنامج فريق تويوتا العالمي للرياضيين، ترعى شركة آل عبد الغني موتورز وتويوتا اثنين من الرياضيين البارالمبيين: اللاعب علي راضي أرشيد واللاعب إبراهيم الحسين. سيشارك علي أرشيد، الرياضي القطري، في سباقات الكراسي المتحركة، بينما سيتنافس إبراهيم الحسين في منافسات الترايثلون (السباق الثلاثي). هؤلاء الرياضيون لا يتميزون فقط بمهاراتهم الرياضية، بل يجسدون أيضًا روح الصمود والعزيمة التي تتماشى مع القيم التي تدعمها شركة آل عبد الغني موتورز وتويوتا.
قال السيد عبد الغني ناصر آل عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة آل عبد الغني موتورز: "في إطار التزام شركة آل عبد الغني موتورز وتويوتا بدعم تطوير الإنسان وتجاوز التحديات ، نفخر بدعم أبطالنا، علي، وإبراهيم، واللذان يعتبران رياضيان استثنائيان في هذا الحدث الدولي، ويسعدنا أن نعمل معهما على تحقيق النجاح من خلال برنامج فريق تويوتا العالمي للرياضيين."
تُعد مبادرة "ابدأ المستحيل" التي أطلقتها شركة تويوتا أكثر من مجرد شعار؛ فهي حركة عالمية تعترف بالذين يواجهون التحديات وتدعمهم، وتوفر لهم الفرص للتفوق. يُعتبر برنامج برنامج برنامج فريق تويوتا العالمي للرياضيين جزءًا أساسيًا من هذه المبادرة، حيث تلتزم شركة آل عبد الغني موتورز بتعزيز تأثيره الإيجابي على المجتمع المحلي.
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