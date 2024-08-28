منصة البث الرقمي الإماراتية "مايكو" تجمع 10 مليون دولار في جولة التمويل الأولى من الفئةأ

(MENAFN
- Publsh) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 أغسطس 2024– حققت منصة البث الرقمي الإماراتية "مايكو" نجاحاً في إتمام الإغلاق الأول لجولة التمويل الأولى من الفئة أ، حيث جمعت 10 مليون دولار من صناديق استثمار رائدة في رأس المال المخاطر عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا. وشمل المشاركون الرئيسيون في جولة التمويل هذه: "ضمان للإستثمار"، و"أبتوس لابز"، و"بي ديجيتال"، و"موكا فينتشيرز"، و"آرت 3 فاوندايشن"، و"غاف كابيتال بارتنرز"، و"ميكس ميديا نيتوورك"، و"فاكتور6 كابيتال بارتنرز" و"إنجين ستارتر"، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الملائكيين الاستراتيجيين. كذلك، شارك في جولة التمويل 88 مستثمراً معتمداً عبر منصة Republic.com.
تم جمع رأس المال من خلال عرض اكتتاب الأسهم والرموز الرقمية بتقييم ما بعد المال بقيمة 80 مليون دولار، بدعم من شركة ضمان للإستثمار كشريك استشاري ومستثمر أولي، وشركة و"ريبابليك كريبتو" كمستشار Web3.
وكانت "مايكو" قد أعلنت الشهر الماضي عن تحقيقها أول عام ربح لها، حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مليون دولار أمريكي، مع تحقيق إيرادات قدرها 7.5 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2023-2024.
يرافق هذا الإنجاز التمويلي صفقة إضافية بملايين الدولارات في شكل منح ومكافآت أداء مع شريك "مايكو" الجديد في مجال البلوكتشين ، مؤسسة "أبتوس"، والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تطلق المنصة رمزها الرقمي الأداة الأصلي على بلوكتشاين "أبتوس" في بداية الربع الرابع من 2024، إلى جانب نقل بنيتها التحتية.
وفي معرض تعليقه، قال عمير معصوم، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "مايكو": "لقد أثبتت "مايكو" بالفعل قدرتها على التوسع في الأسواق الرئيسية، حيث حققت مؤشرات استثنائية في نمو المستخدمين والاحتفاظ بهم والإيرادات وبناء المجتمع. ومن خلال هذه التمويلات الجديدة، نخطط لتكرار نجاحنا من خلال التوسع في أسواق ذات خصائص ديموغرافية مماثلة وشراكات إقليمية قوية".
نجحت أقسام البث المباشر في "مايكو" في تأمين حقوق مهمة حتى عام 2025، بما في ذلك حقوق بطولة الكريكيت الدولية وبطولة الدوري الباكستاني الممتاز للكريكيت، وجميع حقوق الكريكيت الرئيسية لأمريكا الشمالية عبر تلفزيون "ويلو"، فضلاً عن حقوق البث لاتحاد الاسكواش العالمي واتحاد الاسكواش المصري. بالإضافة إلى ذلك، تملك "مايكو" حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في باكستان وحقوق بث رياضية متنوعة مثل بطولة آسيا للهوكي وبطولة القتال الحر الشجاعة (Brave MMA)، إلى جانب حقوق بث الألعاب الإلكترونية الرائدة لألعاب مثل كاونتر سترايك 2 وببجي وفالورانت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بعد التوسع الأخير في أمريكا الشمالية ومصر، تقوم "مايكو" بتحديد مناطق نمو استراتيجية أخرى وتهدف إلى إغلاق ثاني لتمويلها من الجولة الاستثمارية الأولى بحلول أوائل عام 2025.
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