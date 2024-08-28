تصريح رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

(MENAFN
- Golin MENA) رحاب لوتاه: المرأة الإماراتية رمز للريادة والتميز في مسيرة الوطن
نحتفل بيوم المرأة الإماراتية وإنجازاتها ونحتفي بالمسيرة المتميزة التي تشكل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا. سجل المرأة الإماراتية حافل بالنجاحات، حيث أصبحت شريكةً أساسيةً في مسيرة العمل الإنساني والتنمية المستدامة. وإن تجربة الإمارات في تمكين المرأة كانت سباقة وريادية، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وبفضل القيادة الحكيمة والدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية - أم الإمارات، تم تمهيد الطريق للمرأة الإماراتية نحو الريادة، لتصبح رمزًا مُلهِمًا للتفاني والإصرار والتميز.
ويأتي شعار هذا العام "نتشارك الغد" ليؤكد على أهمية دور المرأة كشريك فاعل في استشراف المستقبل وبناء الغد. فهذا الشعار يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التكامل بين جميع أفراد المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.
تعتبر المرأة الإماراتية شريكة في مسيرة التنمية والريادة، وأم تتحمل مسؤولياتها تجاه أسرتها، وتحرص على تأمين مستقبل مالي مستدام لأبنائها. فالتوازن بين دورها كأم وامرأة عاملة يعكس التفاني والإصرار الذي تتمتع به. وفي هذا السياق، لا يقتصر دورها على المشاركة في القوة العاملة فحسب، بل يتعداه إلى تحقيق استقرار أسري ومالي، مما يرسخ مكانتها كعنصر حيوي في بناء المجتمع وتقدمه.
اليوم، تقف المرأة الإماراتية كركيزة أساسية في المسيرة الحضارية التي تشهدها دولتنا، حيث تسهم بشكل فعّال في تحقيق التنمية والتقدم. ويُعد هذا اليوم احتفاءً بإنجازاتها كشريكة فاعلة في العمل، حيث كان لدعم القيادة المستمر دور كبير في تمكينها من التفوق وتولي أدوار قيادية بثقة، مما يجعل من كل امرأة إماراتية جزءًا لا يتجزأ من قصة نجاح وطننا.
وأضافت لوتاه: "نحن في الصكوك الوطنية، نؤمن بأهمية دورنا في تعزيز المجتمع والتمكين المالي للمرأة الإماراتية. ومن هذا المنطلق، نعمل على تقديم برامج وخدمات مصممة خصيصًا لدعم المرأة وتمكينها ماليًا. هذا الالتزام انعكس بوضوح من خلال ارتفاع نسبة المواطنات بين حملة الصكوك إلى 40%، مما يعكس ثقة المرأة الإماراتية فيما نقدمه وقدرتنا على تلبية تطلعاتها المالية والمجتمعية".
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