»منتجع زُلال الصحي» يقدّم لزواره علاجات فريدة عبر استضافة خبراء عالميين

(MENAFN
- BLJ Worldwide) الدوحة، قطر، -- 27 أغسطس 2024: أعلنَ «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم»، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، عن استقباله الاستشاريتين الزائرتين، السيدة/ ماسا سوجياما والدكتورة/ أرادانا جياس، لمدة شهر متواصل من 1 إلى 30 سبتمبر 2024. حيث ستشارك الخبيرتان تقنياتهما في الرعاية الشخصية، من خلال العلاجات المصممة خصيصاً بحسب حالة الزائر واحتياجاته، إضافة إلى الممارسات الشاملة المعتمدة لهذا الأسلوب العلاجي، بهدف تحسين تجربة مرتادي المنتجع في التعافي، وضمان حصولهم على أفضل النتائج.
| الاستشارية الزائرة - ماسا سوجياما
تُعتبر السيدة ماسا سوجياما إحدى أبرز العاملين في مجالات التعافي الشامل والتدريب على الأنشطة وفنون الرقص. إلى جانب مسيرتها المهنية الناجحة في فنون الرقص، اكتسبت سوجياما خبرة كبيرة في أساليب العلاج الشامل، وحصلت على شهادات في مجالي Gyrokinesis® و Gyrotonic® للرعاية الشخصية والتعافي المتكامل.
خاضت سوجياما رحلة متميزة لاستكشاف طرق الشفاء والتعافي الشامل، عبر تدريب مكثّف من قبل خبراء صحة يابانيين. حيث أتقنت العديد من التخصصات مثل Seitai للجمال، وDepreopathy، وFude Lymph Drain وCore-fit. ويمزج النهج الذي تعتمده بين تحفيز التناغم والشفاء، والحركة الواعية والموجّهة، لدعم كل من الصحة البدنية والذهنية.
Beauty Cranium لتجميل الوجه والرقبة:
يمكن لمرتادي المنتجع تجربة العلاج التجميلي للوجه والرقبة Beauty Cranium، وهو أسلوب غير جراحي يعمل على استعادة نضارة الوجه بطرق طبيعية. ويركز هذا العلاج على إزالة التوتر في مناطق رئيسية وعضلات محددة مثل عضلات المضغ. فمن خلال تعزيز الدورة الدموية، يساعد هذا الأسلوب على تخفيف الانتفاخات، وإزالة التجاعيد وعلامات الشيخوخة وتفتيح البشرة. كما يقدم هذا العلاج طريقة شاملة ودقيقة لتحسين جماليات الوجه، لملامح أكثر تألقاً وإشراقاً.
| الاستشارية الزائرة – الدكتورة أرادانا جياس
تعدّ الدكتورة أرادانا جياس، إحدى أشهر الخبراء في مجال الصحة الشاملة، المعتمدة على أساليب وعلاجات الطب البديل.
تعمل جياس من خلال اليوجا والعلاج الطبيعي وطرق مختلفة عديدة، على مساعدة مرتادي المنتجع على الارتقاء بمستوى التعافي واستعادة التوازن. حيث تركز علاجاتها على تنقية الجسم من السموم، مما يساعد على تخفيف التوتر وتنشيط الدورة الدموية، لتجربة مفعمة بالانتعاش والتجددّ والانسجام.
Radiant Essence Escape للتوازن والاستراخاء:
يجمع هذا العلاج بين الشفاء بالصوت والتدليك لرفع مستوى التوازن والتخلص من الألم والتيبس والتوتر. حيث يتم استعمال "زيت غبار الذهب عيار 24 قيراط"، ليمنح البشرة اشراقاً أفضل، ويعزز من إنتاج الكولاجين للحصول على مظهر أكثر نضارة.
Vibro Energy Balance Ritual لاستعادة التوازن بالاهتزاز:
يعمل هذا الأسلوب على تعميق الاسترخاء من خلال الاهتزازات الخفيفة الصادرة عن أواني التبت المصنوعة يدوياً، والمصممة لتخفيف التوتر وزيادة الانسجام والتوازن. أثناء الجلسة، يتم تخصيص شبكة بلورية مصممة لتناسب احتياجات الزائر، للمساعدة على تحقيق أهداف العلاج بفاعلية.
علاج (كوبيدو) لإزالة السموم من الوجه – Kobido:
يستخدم هذا العلاج لتجديد البشرة وتحسين الحالة الذهنية من خلال إزالة السموم من الوجه. وقد صمم هذا العلاج بالاعتماد على التقنيات اليابانية القديمة، ليساعد على التخلص من المشاعر السلبية وتحفيز عملية تجديد البشرة عن طريق إصلاح الأنسجة، حيث يخفف ذلك بشكل فعال من علامات الشيخوخة. ويتم تعزيز العلاج باستخدام بلورات خاصة لذلك.
ومن الجدير بالذكر أن «منتجع زُلال الصحي» يهدف إلى تقديم تجربة علاجية متكاملة، عبر منح كافة مرتاديه أساليب ووسائل الاستشفاء الشاملة لترك أثر وشعور عميق بالتجدّد والانسجام والراحة. حيث يقع المنتجع في مساحة تجمع بين جماليات البيئة الصحراوية الهادئة والحدائق الغناء الوارفة، مما يعطي خبراء المنتجع ومعالجيه، المحيط المثالي لتطبيق أساليبهم العلاجية، والحصول على أفضل النتائج، وتقديم رحلة متميزة للزوار من المجتمع القطري والسيّاح في دولة قطر.
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