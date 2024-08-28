مسلسل "الجناية في البناية" يعود في موسم رابع مع نخبة من ألمع النجوم

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، 27 أغسطس 2024: كونوا على استعداد لتجربة جديدة مليئة بالأسرار والألغاز والفوضى العارمة، حيث يعود مسلسل "الجناية في البناية" من جديد يوم 27 أغسطس 2024 في موسم رابع مميّز إلى جانب نخبة من ألمع النجوم. وبات بإمكان عشّاق هذا المسلسل مشاهدة موسمه الجديد حصرياً على "ديزني+" كلّ يوم ثلاثاء ومشاهدة نخبة من المشاهير مثل سيلينا جوميز وستيف مارتن ومارتن شورت، إلى جانب مجموعة رائعة من الضيوف المشاركين من "هوليوود" على غرار ميريل ستريب وزاك جاليفياناكيس ويوجين ليفي وإيفا لونجوريا وميليسا مكارثي والكثير غيرهم.
وفي الموسم الرابع من مسلسل "الجناية في البناية"، يحاول الثلاثي الذي يضمّ هواة إعداد البودكاست الخاصّ بالجرائم والمليء بالإثارة والتشويق تقبّل الأحداث المروّعة التي دارت في نهاية الموسم الثالث، والتي تعلقت بساز باتاكي، ممثلة المشاهد الخطرة البديلة عن تشارلز وصديقته المقرّبة. وبينما كانت تتساءل ساز ما إذا كانت هي أم تشارلز المقصودة من الجريمة التي وقعت في نهاية الموسم الثالث، يبدأ الثلاثي بالتحقيق في هذه الجريمة ليصلوا إلى لوس أنجلوس ويجدوا أنّ أحد استوديوهات "هوليوود" يقوم بإعداد فيلم خاصّ عن بودكاست "Only Murders". وعندما يسارع تشارلز وأوليفر ومابل للعودة إلى نيويورك، يواجهون أحداثاً أكثر تشويقاً وإثارة، حيث يتخطّون حدود فناء المبنى الذي يقيمون فيه ليراقبوا عن كثب حياة سكان مبنى "أركونيا" الغربي المشبوهة والمليئة بالألغاز.
ولأولئك الذين لم تتسنَ لهم فرصة مشاهدة هذا المسلسل بعد، بات بإمكانهم مشاهدته الآن عبر قناة "ديزني+". ويمكن للراغبين بمشاهدة كافة مواسم هذا المسلسل إعداد حساب خاصّ بهم عبر قناة "ديزني+" وتسجيل الدخول، لمشاهدة الحلقة الأولى من الموسم الأول مجاناً لفترة محدودة.
تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "الجناية في البناية" هو من إعداد المؤلفَيْن ستيف مارتن وجون هوفمان (مؤلفا مسلسلي "Grace & Frankie" و"Looking"). ويشارك الاثنان أيضاً في الإنتاج التنفيذي للموسم الرابع إلى جانب مارتن شورت وسيلينا جوميز ومؤلفَيْ مسلسل "This is Us" دان فوجلمان وجيس روزنثال. وهذا المسلسل من إنتاج "20th Television" التابعة لشركة "Disney Television Studios".
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