مهرجان دبا الحصن للمالح والصيد البحري الـ 11 ينطلق غداً الخميس

(MENAFN
- Al Madar Communications) دبا الحصن-أغسطس-2024
تشهد مدينة دبا الحصن، غداً الخميس، انطلاق فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان "دبا الحصن للمالح والصيد البحري"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومجلس بلدي دبا الحصن وبلدية دبا الحصن، على مدار أربع أيام متتالية، بمشاركة متميزة من مؤسسات خاصة وعدد من المحال التجارية المتخصصة في بيع المالح ومشتقاته والأُسر المنتجة.
فعاليات مميزة
تضيء فعاليات المهرجان بنسخته الجديدة على جوانب كثيرة من التراث الشعبي لدولة الإمارات، حيث سيتعرف الزوار إلى أهم ملامح الثقافة الإماراتية التقليدية عبر سلسلة من الأنشطة وورش العمل التي تكشف عن أساسيات صناعة المالح وتمليحه وتعليبه وغيره من المهن التقليدية الأخرى، إلى جانب اللوحات التراثية الفولكلورية التي تحاكي ثقافة الساحل الشرقي، من خلال العروض الفنية والأهازيج التراثية بمشاركة العديد من الفرق الشعبية والحربية.
أهمية اقتصادية
يأتي تنظيم المهرجان سنوياً، انطلاقاً من الحرص المشترك على تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في المنطقة الشرقية، وللاحتفاء بسلسلة المهن والصناعات البحرية العريقة التي مارسها أبناء الإمارات على مدى الأجيال، إلى جانب دوره في ترسيخ التراث الشعبي من المهن والصناعات التقليدية البحرية العريقة.
أوقات المهرجان
ويفتتح المهرجان أبوابه للزوار يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً لغاية الأول من سبتمبر المقبل، للاستمتاع بفعالياته بالعروض والمسابقات التراثية البحرية، حيث سيتم الإعلان عن مسابقات وأسئلة موجهة للجمهور وجوائز قيمة عن طريق السحب اليومي، كما يحفل المهرجان يومياً بالعديد من الأنشطة الجاذبة، إلى جانب ورش تعليمية وتثقيفية عن أنواع الأسماك التي يصنّع منها المالح.
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