صندوق الإمارات ريت يعلن عن نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 19% على أساس سنوي في النصف الأول من 2024

(MENAFN
- Wallis Public Relations) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 أغسطس 2024 - أعلنت اليوم شركة "إكويتاتيفا دبي المحدودة" ("إكويتاتيفا")، التي تدير صندوق "الإمارات ريت" (CEIC) ("الإمارات ريت" أو "ريت")، عن النتائج المالية لصندوق "الإمارات ريت" للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو من عام 2024.
وأدى ارتفاع مستويات الإشغال والزيادة المستمرة في أسعار الإيجار في سوق العقارات التجارية المزدهرة في دبي، إلى نمو قدره 12% على أساس سنوي في إجمالي الدخل العقاري ليبلغ 40 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 36 مليون دولار في النصف الأول من 2023. وبموازاة ذلك، ساعد الترشيد المستمر في التكاليف في خفض نفقات التشغيل العقاري بنسبة 3% إلى 6 ملايين دولار، مقارنة بـ 6.2 مليون دولار في النصف الأول من 2023.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع صافي الدخل العقاري بنسبة 16% ليصل إلى 34 مليون دولار، بعد أن كان بلغ 30 مليون دولار في النصف الأول من 2023، وارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 19%، لتغلق عند 25 مليون دولار، مقارنة بـ 21 مليون دولار في النصف الأول من 2023.
ويظل الضغط المستمر الناجم عن ارتفاع تكاليف التمويل تحديًا رئيسًا أمام صندوق "الإمارات ريت"، الذي خفف من آثار الأداء التشغيلي الممتاز وأدى إلى صافي أرباح سلبي بلغ 1.5 مليون دولار في النصف الأول من 2024، بالرغم من تسجيل تحسن على أساس سنوي مقارنة بصافي أرباح سلبي بلغ 3.6 مليون دولار ورد في تقرير النتائج المالية للنصف الأول من 2023.
وارتفعت القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية، بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 991 مليون دولار بدافع من التحسن المستمر في التقييمات. وقد دعم هذا الارتفاع نسبة التمويل إلى قيمة الأصول، لتنخفض إلى 40% اعتبارًا من 30 يونيو 2024، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ عام 2016.
ووصلت المكاسب غير المحققة من إعادة تقييم العقارات الاستثمارية للنصف الأول من 2024 إلى 65 مليون دولار، بعد أن وصلت إلى 50 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، ما يعكس الأداء التشغيلي العالي للمحفظة في ظلّ تعافي سوق العقارات.
وبهذه المناسبة، قال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة "إكويتاتيفا" دبي، أن هذه النتائج توضح التقدم المهم الذي أحرزته الشركة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية ورفع العائدات لصالح المساهمين. وأضاف: "أجرينا تحسينًا ملموسًا على الأداء التشغيلي بدافع من زيادة مستويات الإشغال ورفع الأسعار، ونواصل إدارة التكاليف بطريقة فعالة، مع التركيز على الانتهاء من خطة إعادة التمويل التي تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للشركة".
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