قوات الاحتلال تغلق منطقة المطينة في حوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - اغلقت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، منطقة المطينة في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وافاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية وسط إطلاق قنابل الصوت واغلاقها امام حركة مرور المواطنين والمركبات.
واضاف أن قوات الاحتلال اجبرت المحلات التجارية في "المطينة" على اغلاق ابوابها.
يشار الى ان قوات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من اجراءاتها التعسفية بحق قرية حوسان وسكانها وتحديدا منطقة المطينة التي تتعرض الى انتهاكات يومية.
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