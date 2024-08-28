مستعمرون يهاجمون مساكن المواطنين في خربة الفارسية بالاغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News ) الأغوار / PNN - هاجم مستعمرون، فجر اليوم الأربعاء، مساكن المواطنين في خربة الفارسية في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت خيام المواطن لؤي زهدي، وخيام أشقائه في منطقة نبع غزال في خربة الفارسية، وشرعت بترهيب وترويع المواطنين.

يذكر ان خربة الفارسية تشهد على مدار الأيام الماضية اعتداءات متصاعدة من المستعمرين، وتتمثل بمهاجمة مساكن المواطنين وترهيبهم، وسرقة ممتلكاتهم.



