مستعمرون يهاجمون مساكن المواطنين في خربة الفارسية بالاغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار / PNN - هاجم مستعمرون، فجر اليوم الأربعاء، مساكن المواطنين في خربة الفارسية في الأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت خيام المواطن لؤي زهدي، وخيام أشقائه في منطقة نبع غزال في خربة الفارسية، وشرعت بترهيب وترويع المواطنين.
يذكر ان خربة الفارسية تشهد على مدار الأيام الماضية اعتداءات متصاعدة من المستعمرين، وتتمثل بمهاجمة مساكن المواطنين وترهيبهم، وسرقة ممتلكاتهم.
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