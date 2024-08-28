محافظ جنين: الاحتلال يهدد باقتحام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - قال محافظ جنين، كمال ابو الرب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هددت باقتحام الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على المؤسسات الطبية في مدينة جنين، إذ قطعت الطرق على مستشفى ابن سينا بالسواتر الترابية، وحاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان ومقر جمعيتي الهلال الأحمر وأصدقاء المريض، إضافة إلى فرض حصار وإغلاق كافة مداخل مدينة جنين.

وأكد أبو الرب، أنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء محمد مصطفى وأطلعه على ما يجري من أحداث ووضعه بآخر المستجدات الناتجة عن العملية العسكرية لجيش الاحتلال في المحافظة.