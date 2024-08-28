محافظ جنين: الاحتلال يهدد باقتحام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - قال محافظ جنين، كمال ابو الرب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هددت باقتحام مستشفى
الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين.
وأضاف أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على المؤسسات الطبية في مدينة جنين، إذ قطعت الطرق على مستشفى ابن سينا بالسواتر الترابية، وحاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان ومقر جمعيتي الهلال الأحمر وأصدقاء المريض، إضافة إلى فرض حصار وإغلاق كافة مداخل مدينة جنين.
وأكد أبو الرب، أنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء محمد مصطفى وأطلعه على ما يجري من أحداث ووضعه بآخر المستجدات الناتجة عن العملية العسكرية لجيش الاحتلال في المحافظة.
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