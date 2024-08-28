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قوات الاحتلال تعتقل طفلين من بيت فجار

8/28/2024 3:12:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء طفلين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من همام عيسى علي طقاطقة (15 عاما)، وعمار علي عيسى طقاطقة (15 عاما) بعد اقتحام منزليهما في البلدة.

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