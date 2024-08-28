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إصابة مواطن جراء اعتداء الاحتلال عليه في سالم شرق نابلس

8/28/2024 3:12:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - أصيب مواطن، فجر اليوم الأربعاء، بالرضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، خلال اقتحامها قرية سالم شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، وداهمت عدة منازل عرف منها منزل المواطن عبدالفتاح عيسى والأسير عبد السلام عيسى وعامر فريد عيسى، ومنزل المواطن أمجد عيسى واعتدت عليه بالضرب المبرح، وجرى نقله لمستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، كما اقدمت على تخريب محتويات المنازل التي جرى اقتحامها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نور عامر فريد عيسى واحتجزته لعدة ساعات، قبل الإفراج عنه لاحقا.

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