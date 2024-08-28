إصابة مواطن جراء اعتداء الاحتلال عليه في سالم شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - أصيب مواطن، فجر اليوم الأربعاء، بالرضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، خلال اقتحامها قرية سالم شرق نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، وداهمت عدة منازل عرف منها منزل المواطن عبدالفتاح عيسى والأسير عبد السلام عيسى وعامر فريد عيسى، ومنزل المواطن أمجد عيسى واعتدت عليه بالضرب المبرح، وجرى نقله لمستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، كما اقدمت على تخريب محتويات المنازل التي جرى اقتحامها.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نور عامر فريد عيسى واحتجزته لعدة ساعات، قبل الإفراج عنه لاحقا.
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