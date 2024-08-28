الصفدي: على مجلس الأمن والمجتمع الدولي منع الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network
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عمان / PNN - حث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مجلس الأمن وجميع أعضاء المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فعالة فورية لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
وقال عبر منصة اكس، اليوم الأربعاء،
إن اسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، مسؤولة قانونيًا عن حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وتابع الصفدي، يجب على مجلس الأمن أن يعتمد قرارا ملزمًا يمنع إسرائيل من المزيد من الانتهاكات والتصعيد في المسجد الأقصى ويجب فعل ذلك قبل فوات الأوان.
وقال، سنتخذ كل الإجراءات الممكنة، بما في ذلك الإجراءات القانونية في المحاكم الدولية، التي ستساعد في حماية الأماكن المقدسة في القدس وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية.
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