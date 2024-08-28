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الصفدي: على مجلس الأمن والمجتمع الدولي منع الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

8/28/2024 3:12:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان / PNN - حث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مجلس الأمن وجميع أعضاء المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فعالة فورية لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
وقال عبر منصة اكس، اليوم الأربعاء،
إن اسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، مسؤولة قانونيًا عن حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وتابع الصفدي، يجب على مجلس الأمن أن يعتمد قرارا ملزمًا يمنع إسرائيل من المزيد من الانتهاكات والتصعيد في المسجد الأقصى ويجب فعل ذلك قبل فوات الأوان.

وقال، سنتخذ كل الإجراءات الممكنة، بما في ذلك الإجراءات القانونية في المحاكم الدولية، التي ستساعد في حماية الأماكن المقدسة في القدس وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

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