خطفوا الطفلة وتظاهروا بالمساعدة.. جريمة هزت الشارع المصري

MENAFN - Khaberni) خبرني - في واقعة غدر مؤسفة، شهدت قرية المنير مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية واقعة خطف طفلة على يد الجيران وطلب فدية ضخمة من والدة الضحية، في واقعة ضجت بها مواقع التواصل والشارع المصري.

وفي التفاصيل، ذهبت ابنة الجيران "11 عاما" إلى منزل الطفلة كنزي "عامان"، تطلب اصطحاب الطفلة أثناء شراء بعض المستلزمات المنزلية، فوافقت أم الطفلة بحسن نية.

إلا أنه بعد فترة وجيزة، عادت الطفلة بدون "كنزي" وآثار دماء على يدها، وقالت لوالدة الطفلة إنها تعرضت للخطف من قبل سيدة ترتدي النقاب ورجل يرتدي نظارة طبية غادرا بصحبتها على متن دراجة بخارية.

وقالت الأم في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية، إنها تعرضت للصدمة البالغة مع تلقي خبر اختطاف نجلتها الوحيدة ذات العامين فقط، وإنها تواصلت مع زوجها المغترب بالخارج لتخبره بما حدث، وتوجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختطاف طفلتها الصغيرة.

وأكدت الأم على تلقيها مكالمة هاتفية من الخاطفين، حيث هددوها بقتل طفلتها إذا أبلغت السلطات، كما طلبوا منها دفع فدية ضخمة قدرها مليون جنيه نظير الإفراج عن "كنزي"، رغم أنها متوسطة الحال ولا تستطيع تدبير هذا المبلغ الضخم.

وبالفعل تحركت السلطات ورجال المباحث الذين أفرغوا كاميرات المراقبة، لتتبع خط سير الجناة، كما تتبعوا خط الهاتف الذي تواصل منه الخاطفين بالأم لمعرفة مكان تواجدهم.

ولدى سماع أقوال الجيران والطفلة التي كانت بصحبة "كنزي" وقت الجريمة، تغيرت أقوال الطفلة أمام جهات التحقيق، واضطرت إلى الاعتراف بتسليم الطفلة "كنزي" لوالدتها التي طلبت منها القيام بذلك، والتي أخذت الطفلة بصحبة شقيقها خارج القرية.

واعترفت الجارة بخطف الطفلة "كنزي" بالاشتراك مع شقيقها لطلب فدية من والدتها التي لا تملك غيرها، وساعدت السلطات في الإرشاد عن مكان تواجد شقيقها، حيث تبين أنها أوصلت الطفلة إليه واصطحبها في "توكتوك" خارج القرية لبدء مساومة الأم على الفدية، ثم عادت هي إلى القرية للتظاهر بمساعدة جارتها في البحث عن الطفلة المتخطفة.

وبالفعل تمكنت السلطات من ضبط شقيق المتهمة الأولى، وإحضار الطفلة إلى أهلها، وعمل اللازم تجاه المتهمين مع حبسهما على ذمة القضية.

من جهتها قالت الأم، إنها لم تكن تتصور أن تقوم جارتها بهذا الفعل الشنيع، واختطاف طفلتها والتظاهر بالبحث والمساعدة، وأن هذا الأمر وضعها أمام صدمة كبيرة، حيث لا مأمن لأحد حتى لو كان أقرب الجيران.

وضجت مواقع التواصل بالواقعة، حيث تفاعل معها رواد مواقع التواصل الذين عبروا عن صدمتهم من قيام الجيران بخطف طفلة بهذا العمر لمساومة جارتهم، معتبرين أن الغدر أصبح في كل مكان، فيما عبر آخرون عن تقديرهم لجهود السلطات المكثفة التي ساهمت في عودة الطفلة إلى حضن أمها خلال ساعات من عملية الخطف.