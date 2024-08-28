آخر بحث علمي للمصرية المتوفية بفرنسا..الغموض مستمر

MENAFN - Khaberni) خبرني - مازالت واقعة وفاة ريم حامد الباحثة المصرية المتوفية في فرنسا تثير تفاعلا واسعا، رغم تضاؤل المعلومات حول تفاصيل الواقعة وملابساتها، واستمرار الغموض حولها.

وفي آخر التطورات أعلنت أسرة الباحثة أن السفارة المصرية في باريس كلفت محاميا تابعا لها بمتابعة التحقيقات، والإطلاع على سيرها وموافاة الأسرة بكل جديد، مضيفة أنها تنتظر فقط حاليا عودة الجثمان لدفنه في مصر.

إلى ذلك، تكشفت تفاصيل حول آخر بحث علمي كانت تعمل عليه الباحثة المصرية وهو خاص باستخدام التكنولوجيا الحديثة في علم الجينوم وعلاقته بالشيخوخة وعلاج الأمراض.

آخر أبحاث ريم حامد

وفق المعلومات كانت الباحثة المصرية تعمل على بحث يختص بمعرفة كيفية إنتاح خلايا الجسم إشارات التهابية عندما تتقدم في العمر أو تتعرض للتلف، واستعانت في ذلك بتقنية تسلل الحمض النووي الريبوزي، لإمكانية التحكم في تلك الإشارات الألتهابية مستقبلا، وإطالة أمد الخلية والتغلب على الكثير من الأمراض التي قد تكون مرتبطة بذلك.

عملت الباحثة الراحلة ضمن مجموعة بحثية في أبحاث "الشيخوخة الخلوية وعلاقتها بالأورام السرطانية "، وركزت على كيفية تحكم الخلايا في نشاط الجينات، دون إحداث أي تغيير في تسلسل الحمض النووي.

وكان صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا، قد أكد في تصريحات سابقة لـ" العربية.نت" أن التحقيق في واقعة وفاة الباحثة تتم في سرية شديدة، لمعرفة سبب الوفاة ، وهل هناك شبهه جنائية أم أن الوفاة طبيعية، مضيفا أن المعلومات المتوافرة حاليا أنه تم العثور على جثمانها أمام باب الشقة التي تسكن فيها.وتابع أنه لن يتم التصريح بدفن الجثمان وارساله إلى مصر إلا بعد الانتهاء من كافة التحقيقات، وقد يستغرق ذلك نحو 10 أيام، مضيفا أن التخصص العلمي الذي كانت تدرسه الباحثة المصرية هو البيولوچيا التكاملية.

وتابع أن معلوماته حول الباحثة أنها حاصلة على درجة البكالوريوس في البايوتكنولوجي من جامعة القاهرة، والماجستير في علم الجينوم بجامعة باريس ساكلاي، والتي كانت كانت تجري فيها أبحاثها للحصول على درجة الدكتوراه.

وكان اسم الفتاة ريم حامد قد تصدر مواقع التواصل حيث أعلن عن وفاتها بعد أيام من تغريدات كبتتها على صفحتها على الفيسبوك تكشف فيها تعرضها لمضايقات وملاحقات وتجسس من أشخاص لم تسمهم لكنه ألمحت أنهم ينتمون لجهة عملها.

وكشفت التغريدات أن الفتاة المصرية سافرت إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه في مجال البايو تكنولوجي وعلم الجينات ، وخلال فترة دراستها تعرضت -حسب قولها -لمضايقات تمثلت في شعورها بالملاحقة من أشخاص مجهولين ، وتعرض أجهزتها وهواتففها لمحاولات اختراق منظم ، فضلا عن تعرضها للتنمر والتمييز والعنصرية.

وكتبت الفتاة المصرية أنها تتعرض لأشياء غريبة ومريبة مثل مراقبتها طوال الوقت سواء من أشخاص بعينهم، أو عن طريق التجسس على أجهزتها ، ويتم تهديدها لإجبارها على السكوت عن أمر ما يخص أبحاثها وطبيعة عملها في فرنسا ، ملمحة لمسوؤلية شحص ما يعمل معها في جهة عملها وراء ذلك.

وأعلنت الخارجية المصرية أنها تتابع الواقعة عن كثب.

وقالت إن الوزير بدر عبد العاطى وجه فور علمه بالواقعة بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات عن كثب مع السلطات الفرنسية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص الفرنسية لمعرفة أسباب الوفاة.

وذكرت أن الوزير وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة الوفاة، وشحن جثمان المتوفية إلى مصر، فور الإنتهاء من التحقيقات.