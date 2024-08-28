عطر (فيفي) للكلاب يثير الجدل

MENAFN - Khaberni) خبرني - أطلقت دار Dolce&Gabbana الإيطاليّة أول عطر خاص بالكلاب ما أثار حفيظة نُشطاء حقوق الحيوان. وقد كشف مُصمّما الدار دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا أن هذا العطر مُستوحى من تعلّق أحدهما بكلبه الصغير الذي يحمل اسم "فيفي"، وهو الاسم نفسه الذي تمّ إطلاقه على العطر.

يحمل أريج هذا العطر الروائح المُنعشة للمسك، وخشب الصندل، وأزهار الإيلانغ إيلانغ. وهو يتميّز بطابعه المرح، وتتزيّن زجاجته بمخلب كلب مطلي بالذهب عيار 24 قيراط وبقلادة مع ميداليّة تحمل لوغو D&G، أما سعره فيبلغ حوالي 100 دولار.

أثار إطلاق هذا العطر حفيظة النُشطاء في الجمعيّة الدوليّة لحقوق الحيوان "بيتا" التي ترى أن رشّ الكلاب برائحة مُصمّمة لإرضاء البشر، كما هو الحال بالنسبة لهذا العطر، يمكن أن يُزعج هذه الحيوانات الأليفة بشكل كبير. وقد كشفت إنغريد نيوكيرك، مؤسّسة مُنظّمة "بيتا" في بيان صحفي نشرته وكالة فرانس بريس الإخباريّة أن الكلاب تمتلك مئات الملايين من المُستقبلات الإضافيّة في أنوفها وهي تتمتع بحساسية على الروائح بنسبة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف مرة أكثر من البشر، أما الروائح التي يتمّ رشها على فرائها فيمكن أن تُسبّب لها التحسّس والتوتر كما يمكن أن تؤثّر في قدرتها على اكتشاف الروائح الأخرى في بيئتها وتُعيق تواصلها مع محيطها.

كيفيّة استعماله

نشرّت دار Dolce&Gabbana عبر موقعها ومنصّاتها على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات موسّعة عن هذا العطر. وهي أوصت برشّه على اليدين قبل تمريرها على فراء الكلب أو على فرشاة يتمّ تمريرها من وسط جسم الحيوان باتجاه ذيله كما كشفت أنه يمكن رشّه مباشرةً على جسم الكلب مع تجنّب منطقة الأنف.

ونشرت الدار أيضاً نتائج الاختبارات التي تمّ إجراؤها على هذا العطر في المختبر بالإضافة إلى نتائج استفتاء مجموعة من أصحاب الكلاب الذين استعملوا هذا المُنتج، وقد أظهرت النتائج بأنه يحتوي على مواد عطريّة خالية من الكحول، آمنة للكلاب ومقبولة من الأطباء البيطريين. وهو خالٍ من المواد الكيميائيّة ويُحافظ على ثباته لفترة طويلة.