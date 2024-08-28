الذكاء العاطفي يساعد على النجاح الأكاديمي

MENAFN - Khaberni) خبرني -أظهرت دراسة جديدة أجراها فريق دولي من الخبراء، أن المهارات غير المعرفية، مثل الدوافع النفسية والتنظيم الذاتي لدى المتعلم، أو ما يعرف اختصاراً بالذكاء العاطفي، مهمة جداً لدى البشر بنفس القدر الذي تحظى به القدرات المعرفية، أو ما يُعرف بذكاء المهارات، في تحديد فرص النجاح الأكاديمي.

وكشفت الدراسة التي قادها بشكل مشترك كل من الدكتورة مارغريتا مالاشيني بجامعة كوين ماري في لندن، والدكتورة أندريا أليجريني بجامعة كلية لندن البريطانيتين، عن الأهمية المتزايدة للذكاء العاطفي في تشكيل النتائج التعليمية؛ إذ تصبح هذه المهارات مؤثرة بشكل متزايد طوال مراحل الطفل.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن تعزيز المهارات غير المعرفية جنباً إلى جنب مع القدرات المعرفية يمكن أن يحسّن النتائج التعليمية بشكل كبير.

تقول الدكتورة مالاشيني، المحاضِرة الأولى في علم النفس بجامعة كوين ماري في لندن، في بيان منشور على موقع الجامعة: «يتحدى بحثنا الافتراض السائد منذ فترة طويلة بأن الذكاء البشري التقليدي هو المحرك الأساسي للإنجاز الأكاديمي، لقد وجدنا أدلة دامغة على أن المهارات غير المعرفية -مثل المثابرة والصلابة النفسية، والاهتمام والشغف الأكاديمي من قِبل المتعلم، وكذلك الاعتداد بقيم التعلّم- ليست فقط مؤشرات مهمة للنجاح الأكاديمي، ولكن تأثيرها يزداد قوة بمرور الوقت».

واستخدمت الدراسة التي تتبعت أكثر من 10 آلاف طفل، تتراوح أعمارهم بين 7 و 16 عاماً في إنجلترا وويلز، مزيجاً من نتائج دراسات التوائم، والتحليلات القائمة على فحوصات الحمض النووي؛ لاختبار التفاعل المعقّد بين العوامل الوراثية والبيئية والأداء الأكاديمي.

ومن بين النتائج اللافتة للانتباه بروز الدور المتزايد الذي تلعبه العوامل الوراثية في تشكيل المهارات غير المعرفية، وتأثيرها على عملية التحصيل الأكاديمي، ومن خلال تحليل الحمض النووي قام الباحثون ببناء صورة جينية لمدى استعداد الطفل لهذه المهارات.

الجدير بالذِّكر أن التفاعل بين العوامل الوراثية والظروف البيئية التي يتربى فيها الطفل يؤثران بشكل كبير على سلوكه، ومدى قدرته على التفاعل مع الأشياء من حوله.

وشرحت الدكتورة أليجريني، زميل الأبحاث في جامعة كوليدج لندن، قائلة: «لقد اكتشفنا أن التأثيرات الوراثية المرتبطة بالمهارات غير المعرفية أصبحت أكثر قدرةً على التنبؤ بالتحصيل الأكاديمي على مدار سنوات الدراسة، بل إن تأثيرها يتضاعف تقريباً بين سن 7 و 16 عاماً، وبحلول نهاية التعليم الإلزامي أصبحت الاستعدادات الوراثية للمهارات غير المعرفية بنفس أهمية تلك المرتبطة بالقدرات المعرفية في التنبؤ بالنجاح الأكاديمي».

ويتحدى هذا الاكتشاف النظرة التقليدية للإنجاز التعليمي بوصفه يتحدّد إلى حد كبير بالذكاء البشري التقليدي، وبدلاً من ذلك تشير الدراسة إلى أن التركيبة العاطفية والسلوكية للطفل، أو ما يعرف بالذكاء العاطفي، التي تتأثر بكل من العوامل الوراثية والبيئية، تلعب دوراً حاسماً في رحلته التعليمية.

وبينما تُسهم العوامل الوراثية بلا شك في المهارات غير المعرفية، تؤكد الدراسة أيضاً على أهمية العوامل البيئية. فمن خلال مقارنة سلوك الأشقاء تمكّن الباحثون من عزل تأثير البيئة الأسرية المشتركة عن العوامل الوراثية.

قالت أليجريني: «لقد وجدنا أنه في حين تلعب الأسرة دوراً مهماً، فإن الأطفال قد يشكّلون بنشاط تجارب التعلم الخاصة بهم بناءً على شخصيتهم وميولهم وقدراتهم، مما يخلق حلقة تغذية مرتدة تعزّز نقاط قوتهم».

ووفق الباحثين، فإن نتائج هذه الدراسة لها آثار عميقة على التعليم، من خلال الاعتراف بالدور الحاسم للمهارات غير المعرفية، إذ يمكن للمدارس تطوير تدخلات مستهدفة لدعم التطور العاطفي والاجتماعي للطلاب جنباً إلى جنب مع التعلم الأكاديمي.

وهو ما علقت عليه مالاشيني: «لقد ركّز نظامنا التعليمي بشكل تقليدي على التطور المعرفي، وحان الوقت الآن لإعادة التوازن، وإعطاء أهمية متساوية لرعاية المهارات غير المعرفية، ما يمكّننا من خلق بيئة تعليمية أكثر شمولاً وفاعلية لجميع الطلاب».

واختتمت مالاشيني حديثها: «هذه الدراسة ليست سوى البداية، نأمل أن تلهم المزيد من الأبحاث، وتؤدي إلى تحوّل في كيفية تعاملنا مع التعليم».-(وكالات)