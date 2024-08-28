«يونيسيف»: أغلب دول إفريقيا تعاني عدم تسجيل المواليد

كشفت بيانات صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف) أن أغلب الدول الإفريقية لا تستخرج شهادات ميلاد للمواليد، ما يعني أن بشراً كثيرين في دول إفريقية جاؤوا ورحلوا عن العالم ولم يدرجوا قط على السجلات الرسمية.

وأوضحت البيانات أنه في الدول الكائنة جنوبي الصحراء الأفريقية الكبرى، يتم تسجيل مولد طفل واحد رسمياً، من بين كل طفلين تحت سن الخامسة، مشيرةً إلى أن أدنى معدلات تسجيل المواليد توجد في أثيوبيا والصومال، حيث تبلغ نسبة الأطفال تحت سن الخامسة الذين لديهم شهادات ميلاد فيهما 3% فقط.

ويؤثر عدم وجود وثائق الهوية في جميع جوانب الحياة، اعتباراً من الحصول على الخدمات التعليمية والرعاية الصحية، إلى التوظيف والحماية من الاستغلال.

ومع النمو السكاني بمعدلات سريعة في القارة الإفريقية، تعد مواجهة هذه القضية مسألة على درجة كبيرة من الأهمية، بالنسبة إلى تأمين مستقبل ملايين الأطفال الذين يظلون غير مسجلين ومحرومين من المزايا الاجتماعية.

وتشير الإحصائيات إلى أن إفريقيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة، هي أكبر قارات العالم من حيث نسبة السكان الشباب.

وفي كل الدول الكائنة جنوبي الصحراء الإفريقية، البالغ عددها 46 دولة، نجد أن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص يتراوح عمره بين العاشرة و24 عاماً.

ووفقاً لتوقعات الأمم المتحدة سيبلغ تعداد سكان القارة 2.1 مليار نسمة بحلول عام 2050، ومن بينهم ملايين كثيرة لا يحملون وثيقة هوية قانونية.

ويقول برنامج حماية الأطفال التابع لليونيسيف في أنجولا: «شهادة الميلاد تعطي الطفل وجوداً قانونياً واسماً رسمياً وجنسية ووسيلة حياة، وبدون تسجيل مولد الطفل سيظل محروماً من المزايا الاجتماعية منذ بداية حياته».

ويضيف أنه بدون شهادة الميلاد يُحرم الأطفال الصغار في الغالب من التطعيمات الصحية بالغة الأهمية.

وبدون هوية قانونية، لا يستطيع هؤلاء الأشخاص فتح حساب مصرفي لهم، أو المشاركة في الانتخابات أو امتلاك عقارات، أو الحصول على مستحقاتهم من المواريث، أو الحصول على وظائف بشكل قانوني.

كما أنهم يكونون عرضة للاتجار بالبشر والزواج المبكر، واستغلالهم كجنود وهم أطفال.

وترجع أسباب تدني معدلات تسجيل المواليد في إفريقيا إلى عدة عوامل، منها أن كثيراً من حالات الولادة في المناطق النائية تتم في البيوت، ومنها أن الآباء ذاتهم لا يحملون وثائق هوية لازمة لتسجيل أبنائهم.

وفي بعض الحالات يرفض الرجال الاعتراف بأبوتهم للمواليد، وفي حالات أخرى تفتقر الأمهات للتعليم، وبالتالي لا يدركن ضرورة تسجيل المواليد.

ويؤدي عدم وجود شهادة ميلاد إلى تكريس الفقر، ويحد من فرص ملايين السكان الأفارقة في تحسين حياتهم، ويدفع الكثيرين إلى البحث عن مستقبل أفضل في أوروبا.

ويواجه المهاجرون الذين يصلون إلى أوروبا عقبات مماثلة، حيث يفتقرون في الغالب إلى الوثائق اللازمة لإثبات هويتهم، وهو ما يقلل من فرص تقدمهم بطلبات لجوء ويدفعهم لاتخاذ هويات مزيفة.



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