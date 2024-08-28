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«دبي لصناعات الطيران» تعلن شراء طائرات جديدة

8/28/2024 3:00:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، اليوم، أنها وقَّعت مؤخراً اتفاقيات لشراء 23 طائرة من أطراف متعددة مقابل مبلغ إجمالي يقارب 1.1 مليار دولار أمريكي.

ويبلغ متوسط عمر محفظة الطائرات عند شرائها 3.4 أعوام، بينما يبلغ متوسط مدة إيجارها المتبقية 8.8 عاماً، وهي مؤجرة حالياً لـ13 شركة طيران في 9 دول.

ومن حيث القيمة، تتكون المحفظة من 91% من الطائرات ذات البدن الضيق، بينما تمثل الطائرات ذات تكنولوجيا الجيل التالي 86% من المحفظة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «يسعدنا أن نعزز أسطولنا بهذه المحفظة الجديدة من الطائرات التي لا تزال تمتلك مدة إيجار طويلة، كما يسعدنا من خلال عملية الشراء هذه أن نرحب بستة عملاء جدد من شركات الطيران إلى قاعدة عملائنا المتنوعة عالمياً».

وأضاف: «وعقب ضم الطائرات الجديدة، من المتوقع أن يتحسن أسطولنا من طائرات الجيل التالي الموفرة للوقود بنحو أربع نقاط مئوية على أساس تقديري». ومن المتوقع أن يتم تسليم جميع الطائرات بحلول نهاية عام 2024.

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