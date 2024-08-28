نشر القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات الأربعاء

MENAFN - Khaberni) خبرني -تنشر الهيئة المستقلة للانتخابات، الأربعاء، القوائم النهائية للمترشحين، لتبدأ بطباعتها على دفاتر الاقتراع للانتخابات النيابية، المُقرر إجراؤها في الـ10 من شهر أيلول المُقبل.

وأفادت الهيئة في بيان سابق بأن عدد المترشحين الذين قرروا الانسحاب من السباق الانتخابي بلغ 17 مترشحا. في حين ستُنشر القوائم النهائية للمترشحين عن الدوائر المحلية يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت الهيئة إلى أن انسحاب هؤلاء المترشحين أدى إلى تراجع عدد القوائم المحلية النهائية المترشحة إلى 172 قائمة، بعد انسحاب المترشحين في قائمتين، مبينة أن العدد الإجمالي للمترشحين داخل هذه القوائم بلغ 937 مرشحا، بينهم 747 مرشحا من الذكور، و190 مرشحة من الإناث.

الهيئة المستقلة للانتخاب، أشارت في بيان لها الأربعاء، أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649 مركزا، ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز.

ويأتي ذلك استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرار بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابيّة، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الخميس هو الموعد النهائي لتقديم طلبات اعتماد مندوبي القوائم والمترشحين في الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2024.

وحثّت الهيئة جميع القوائم والمترشحين على الالتزام بالموعد المحدَّد لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ووفقا للإجراءات القانونية.

وبيّنت الهيئة، أن المادة (4) من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم والمترشحين تنص على إمكانية تقديم مفوضي القوائم الحزبية والمحلية طلبات اعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبة سير العملية الانتخابية.

وأشارت الهيئة إلى أن طلب اعتماد المندوبين يجب أن يتضمن قائمة بأسماء وصور المندوبين مرفقة بصور عن بطاقاتهم الشخصية. وتقوم لجنة الانتخاب المختصة بالتحقق من استيفاء الطلبات لشروط اعتماد المندوبين وفقا لما نصت عليه المادة (3) من التعليمات التنفيذية.

وفي حال قبول الطلبات، ستقوم مديرية العمليات بإصدار بطاقات اعتماد للمندوبين وفق النموذج المعتمد من المجلس، وتسليمها لمفوضي القوائم من خلال لجنة الانتخاب المختصة وفي المدة التي يحددها المجلس.