«تويوتا» تعلّق عمليات مصانعها في اليابان بسبب الإعصار شانشان

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت صحيفة نيكي أن شركة تويوتا موتور ستعلّق العمليات في جميع مصانعها باليابان، البالغ عددها 14 مصنعاً، بسبب اقتراب الإعصار شانشان، وذلك من مساء اليوم حتى صباح غد.
وقالت الصحيفة إن الشركة العملاقة في صناعة السيارات ستقرر، صباح غد، ما إذا كانت ستستأنف العمليات بالمصانع في اليابان.
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