«تويوتا» تعلّق عمليات مصانعها في اليابان بسبب الإعصار شانشان

كشفت صحيفة نيكي أن شركة تويوتا موتور ستعلّق العمليات في جميع مصانعها باليابان، البالغ عددها 14 مصنعاً، بسبب اقتراب الإعصار شانشان، وذلك من مساء اليوم حتى صباح غد.

وقالت الصحيفة إن الشركة العملاقة في صناعة السيارات ستقرر، صباح غد، ما إذا كانت ستستأنف العمليات بالمصانع في اليابان.

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