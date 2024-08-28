«سالك» تعلن عن التقييم المالي للبوابتين الجديدتين

أعلنت شركة سالك ش.م.ع ("سالك" أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن التقييم الإجمالي لبوابتي التعرفة المرورية الجديدتين في معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية، حيث بلغ التقييم الإجمالي للبوابتين 2,734 مليون درهم (مليارين و734 مليون درهم)، منها 2,265 مليون درهم (مليارين و265 مليون درهم) لبوابة معبر الخليج التجاري، و469 مليون درهم لبوابة الصفا الجنوبية.

تقع البوابتان الجديدتان - والمتوقع بدء تشغيلهما بحلول أواخر شهر نوفمبر 2024- عند كل من معبر الخليج التجاري على شارع الخيل، والصفا الجنوبية على شارع الشيخ زايد وتحديداً في المنطقة الواقعة بين شارع الميدان وشارع أم الشيف؛ وبالتالي يرتفع عدد بوابات سالك في دبي من ثمانية إلى عشرة بوابات. وتهدف البوابتان الجديدتان إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية عبر إعادة توجيه المركبات إلى طرق بديلة أوسع، مما يساهم بالتالي في الحد من الازدحام. وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أجرت دراسات مفصلة حول تأثير حركة المرور لتضمن أن يتماشى موقع البوابتين مع أهدافها الاستراتيجية لتحسين إدارة حركة المرور.

ووفقاً لاتفاقية الامتياز الموقعة مع هيئة الطرق والمواصلات، تملك سالك الحقوق الحصرية لبناء وتشغيل وصيانة بوابات التعرفة الحالية أو الجديدة حتى نهاية يونيو 2071.

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك": "تُعد البوابتان الجديدتان من الاستثمارات الاستراتيجية التي تؤكد التزام هيئة الطرق ومواصلات وشركة سالك، الراسخ بتطوير حلول التنقل المستدام وتحسين البنية التحتية للنقل في دبي، كما يبرز هذا الاستثمار التوجه نحو تعزيز النمو المستدام وتوفير تنقل أكثر انسيابية في مختلف مناطق إمارة دبي، من خلال تحسين كفاءة التنقل والحد من الازدحام المروري، مؤكداً أن الشركة، تمضي قدماً في استراتيجيتها للنمو لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول تنقل مستدامة وذكية، وستساهم البوابات الجديدة في تحسين زمن التنقل وخفض الازدحام المروري على بعض الطرق الأكثر ازدحاماً في دبي".

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "نحن سعداء للغاية بالتقدم الذي نحققه في أهدافنا طويلة المدى، تماشياً مع طموحنا في أن نحتل مكانة عالمية رائدة في توفير حلول التنقل. وكما نزدهر في نشاط تحصيل التعرفة المرورية، نسعى دائما إلى تعزيز عروض نشاطاتنا الأساسية بينما نتوسع في تواجدنا في دبي".

وقد أقر مجلس إدارة شركة سالك قيمة التقييم للبوابتين الجديدتين بناء على نتائج التقييم المالي حيث بلغ التقييم الإجمالي للبوابتين مبلغ 2,734 مليون درهم (مليارين و734 مليون درهم)، منها 2,265 مليون درهم (مليارين و265 مليون درهم) لبوابة معبر الخليج التجاري، و469 مليون درهم لبوابة الصفا الجنوبية. ومن الجدير بالذكر، أن الفروقات بين التقييم الخاص بشركة سالك والتقييم الخاص بهيئة الطرق والمواصلات، لم تزد على نسبة 5%.

وبناء عليه ووفقاً لشروط اتفاقية الامتياز، تم اعتماد متوسط التقييمين كقيمة نهائية للبوابتين الجديدتين، بما يتماشى مع ما نصت عليه اتفاقية الامتياز. هذا يعكس التزامنا بالشفافية والدقة في التقييمات المالية والتشغيلية بالإضافة إلى تقارب الرؤية المستقبلية بين شركة سالك وهيئة الطرق والمواصلات.

فيما يتعلق بهيكل دفعات التقييم، تم الاتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات على خطة سداد إجمالي مبلغ التقييم للبوابتين الجديدتين على مدى ست سنوات، ابتداءً من نهاية شهر نوفمبر 2024. سيبلغ القسط السنوي 455.7 مليون درهم، يتم سداده على دفعتين متساويتين كل ستة أشهر بقيمة 227.85 مليون درهم لكل دفعة، والتي سيتم توفيرها من الموارد المالية الذاتية للشركة.

التأثير المالي المتوقع

تتوقع سالك أن تشهد زيادة كبيرة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات السنوية مع تشغيل بوابتي معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية. وبعد إطلاقها التشغيلي والمتوقع في أواخر شهر نوفمبر 2024، من المتوقع أن تحقق البوابات الجديدة تأثيراً في الإيرادات للفترة الممتدة من تاريخ بدء التشغيل وحتى نهاية عام 2024، حيث يُتوقع زيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بحدود 7-8% لعام 2024 مقابل التقديرات السابقة البالغة 4-6%، مع هامش قوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء يبلغ 67-68%مقابل التقديرات السابقة البالغة 65-66%.

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