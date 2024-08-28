«يو إس إيد»: بايدن أصرّ على بناء رصيف غزة العائم رغم التحذيرات

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن ببناء رصيف مؤقت لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالرغم من التحذيرات التي أطلقها مسؤولو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) بشأن مخاوفهم من صعوبة تنفيذ هذا الجهد وتقويضه للجهود الرامية إلى إقناع إسرائيل بفتح المعابر البرية "الأكثر كفاءة" لإدخال الغذاء إلى سكان القطاع، بحسب تقرير نشره المفتش العام للوكالة الاغاثية الأمريكية الرائدة أمس.

وأعلن بايدن خططه بشأن "الرصيف المؤقت" خلال خطاب حالة الاتحاد في مارس لتسريع وتيرة إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

لكن المشروع العسكري - الذي بلغت تكلفته 230 مليون دولار والمعروف باسم "اللوجستيات المشتركة فوق الشاطئ" (جيه لوتس) - لم يعمل إلا 20 يوماً تقريباً.

وانسحبت منظمات إغاثة من المشروع بحلول يوليو، منهيةً بذلك مهمة واجهت صعوبات، من بينها مشكلات الطقس والأمن المتكررة، التي حدَّت من كمية الغذاء والإمدادات الطارئة الأخرى التي يمكن أن تصل للفلسطينيين الذين يعانون الجوع.

وجاء في نص التقرير: "عبَّر العديد من موظفي الوكالة عن مخاوفهم بأن التركيز على استخدام (جيه لوتس) سيقلل من تأثير دعوات فتح المعابر البرية، التي تعد الطرق الأكثر كفاءة لنقل المساعدات إلى غزة. ومع ذلك، بمجرد أن أصدر الرئيس التوجيه، انصب تركيز الوكالة على استخدام (جيه لوتس) بأكبر قدر ممكن من الفعالية".

وفي الوقت الذي أعلن فيه بايدن خطط بناء الرصيف العائم، قالت الأمم المتحدة إن جميع سكان غزة - البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريباً - يعانون للعثور على الطعام، وأن أكثر من نصف مليون شخص هناك يواجهون المجاعة.

وحددت إدارة بايدن هدفاً يتمثل في توفير طريق بحري أمريكي ورصيف عائم من أجل توفير الغذاء لـ1.5 مليون شخص من سكان غزة لمدة 90 يوماً.

لكن هذه الجهود باءت بالفشل، حيث جلب الرصيف ما يكفي لإطعام نحو 450 ألف شخص لمدة شهر قبل إغلاقه.

وتسببت الأمواج العاتية والطقس السيئ في إلحاق أضرار متكررة بالرصيف، وأنهى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تعاونه مع المشروع، بعدما استخدمه جنود خلال عملية إسرائيلية منطقة قريبة منه لاستعادة رهائن.

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