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3 خطوات لمواجهة التصيد الاحتيالي

8/28/2024 2:16:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -يسعى القراصنة للحصول على البيانات الشخصية للمستخدم بطرق عديدة، مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمكالمة المفاجئة.


ويتظاهر القراصنة بالحاجة الملحة إلى التحرك من أجل وضع ضحاياهم تحت الضغط، ودفعم إلى اتخاذ إجراءات متهورة، وذلك من خلال التهديد بحظر الحساب أو بالعواقب الجنائية. ولمواجهة هجمات التصيد الاحتيالي هذه، أوصى اتحاد البنوك وصناديق الادخار الألماني باتباع الخطوات الثلاث التالية:


1- تحليل الموقف:

إذا ساور المستخدم شك في أن المكالمة الهاتفية أو رسالة البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية القصيرة مشبوهة، فينبغي عليه الحفاظ على هدوئه من أجل تحليل الموقف بشكل سليم.

2- التحقق من الجهة المرسلة:

ينبغي للمستخدم التحقق من الجهة المرسلة. وإذا كان لدى المستخدم أدنى شك، فيتعين عليه الاتصال بالمؤسسة المعنية والاستفسار عن مضمون الرسالة أو المكالمة، التي تلقاها.

3- عدم الكشف عن البيانات الشخصية:

لا يجوز أبداً الكشف عن البيانات الشخصية الحساسة مثل أرقام التعريف الشخصية أو أرقام TAN أو كلمات المرور أو أرقام الحسابات وبطاقات الائتمان.


لن يطلب أي بنك أو أية شركة حسنة السمعة من المستخدم القيام بذلك، لا عبر الهاتف ولا عبر الرسائل.

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