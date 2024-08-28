وفاة إزكيردو مدافع أوروجواي بعد أسبوع من انهياره على أرض الملعب

أعلن نادي ناسيونال المنافس في دوري بأوروجواي عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء عن وفاة لاعبه خوان إزكيردو الذي انهار على أرض الملعب بعد تعرضه لأزمة قلبية الأسبوع الماضي.

وخضع المدافع (27 عاما) لعلاج طبي منذ سقوطه في 22 أغسطس آب خلال في كأس ليبرتادوريس للأندية في أمريكا الجنوبية بين فريقه ناسيونال وضيفه ساو باولو البرازيلي.