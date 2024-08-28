وفاة إزكيردو مدافع أوروجواي بعد أسبوع من انهياره على أرض الملعب

وفاة إزكيردو مدافع أوروجواي بعد أسبوع من انهياره على أرض الملعب
التاريخ
8/28/2024 2:12:21 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي ناسيونال المنافس في دوري كرة القدم بأوروجواي عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء عن وفاة لاعبه خوان إزكيردو الذي انهار على أرض الملعب بعد تعرضه لأزمة قلبية الأسبوع الماضي.
وخضع المدافع (27 عاما) لعلاج طبي منذ سقوطه في 22 أغسطس آب خلال مباراة في كأس ليبرتادوريس للأندية في أمريكا الجنوبية بين فريقه ناسيونال وضيفه ساو باولو البرازيلي.
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