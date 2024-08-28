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فاطمة بنت مبارك: المرأة الإماراتية نالت ثقة القيادة وألهمت العالم بإنجازات نوعية

8/28/2024 2:12:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نساء وفتيات دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "نتشارك للغد" .
ووجهت سموها كلمة بهذه المناسبة قالت فيها : " تحية فخر واعتزاز لك ابنة الإمارات، لقد نلت ثقة وتقدير واحترام القيادة الرشيدة، وألهمت الإمارات والعالم بإنجازاتك التاريخية النوعية في شتى المجالات، وبواقع زاخر بالريادة والتمكين يدعونا لمضاعفة الجهود ورفع سقف تطلعاتنا لمستقبل مشرق بالإبداع والاستدامة وتحقيق مكاسب مقبلة تواكب مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ".

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