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ألمانيا ترصد دخول قمر اصطناعي إلى الغلاف الجوي فوق سويسرا

8/28/2024 1:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث أن قمرا اصطناعيا من طراز "ستارلينك" دخل إلى الغلاف الجوي للأرض فوق سويسرا، موضحا أنه يمكن رؤيته بالعين من جنوب ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم المكتب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مركز الوضع الفضائي التابع للجيش الألماني أرسل هذه المعلومات للمكتب.

وفي مدن مختلفة في ولاية بادن-فورتمبرج بجنوب غرب ألمانيا، تلقت الشرطة مكالمات مساء أمس الثلاثاء من مواطنين لاحظوا توهج نار في السماء.

وتلقت مقرات الشرطة في مدن رافنسبورج وكونستانس وشتوتجارت تلك المكالمات، حسبما أعلن متحدثون بأسمائها.

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