محمد بن زايد: المرأة الإماراتية نموذج ملهم في رحلة التنمية والعمل الوطني

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،أن
المرأة الإماراتية نموذج ملهم في رحلة التنمية والعمل
الوطني.
وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة " إكس" : " قدمت المرأة في رحلة التنمية التي شهدتها الإمارات نموذجاً ملهماً في تحمل المسؤولية والعمل المخلص من أجل أسرتها ومجتمعها. وفي "يوم المرأة الإماراتية" نعبر عن اعتزازنا بالمرأة في الإمارات التي تعمل بتفان وتكامل وكفاءة، يداً بيد مع الرجل في كل مواقع العمل الوطني لتحقيق طموحات الإمارات التنموية وتقدمها المستمر".
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN28082024000110011019ID1108608847
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.