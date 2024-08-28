محمد بن زايد: المرأة الإماراتية نموذج ملهم في رحلة التنمية والعمل الوطني

أكد

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،أن

المرأة الإماراتية نموذج ملهم في رحلة التنمية والعمل

الوطني.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة " إكس" : " قدمت المرأة في رحلة التنمية التي شهدتها الإمارات نموذجاً ملهماً في تحمل المسؤولية والعمل المخلص من أجل أسرتها ومجتمعها. وفي "يوم المرأة الإماراتية" نعبر عن اعتزازنا بالمرأة في الإمارات التي تعمل بتفان وتكامل وكفاءة، يداً بيد مع الرجل في كل مواقع العمل الوطني لتحقيق طموحات الإمارات التنموية وتقدمها المستمر".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز