شركات الدفاع تتجه لتحقيق أرباح قياسية مع ارتفاع الطلبيات العالمية

تفيد بيانات ((بنك أوف أمريكا)) بأن العام الماضي كان الأقوى على صعيد إعادة شركات الطيران والدفاع شراء الأسهم في كل من الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأعوام الخمسة الماضية.يتوقع أن تحقق كبرى شركات الطيران والدفاع حول العالم مستويات قياسية من التدفقات النقدية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مستفيدة من طفرة في طلب الحكومات على أسلحة جديدة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ورجح تحليل أجرته ((فيرتيكال ريسيرش بارتنرز))،لحساب ((فايننشال تايمز)) أن تحقق أبرز 15 شركة لصناعات الدفاع تدفقات نقدية حرة بـ 52 مليار دولار في عام 2026، أي نحو ضعف تدفقاتهم النقدية مجتمعة في نهاية عام 2021.

وحسب التحليل يتوقع أن يتدفق 26 مليار دولار إلى أبرز 5 شركات دفاع أمريكية بنهاية عام 2026، أي أكثر من ضعف مجموع تدفقاتها عام 2021، وتستثني هذه الأرقام شركة ((بوينج))، في ضوء مشكلاتها الأخيرة، وتركيزها الكبير على الطيران المدني.

وفي أوروبا يتوقع أن تشهد شركات وطنية رائدة مثل ((بي إيه إي سيستمز)) و((راينميتال)) و((ساب)) السويدية، التي استفادت من عقود جديدة لتوريد الذخيرة والصواريخ، قفزة في التدفق النقدي بأكثر من 40%.وتستفيد صناعة الدفاع من زيادة حادة في الإنفاق العسكري، مع زيادة الحكومات لموازنات الدفاع ردا على العمليات العسكرية التي أعقبت الأزمة الروسية- الأوكرانية، وتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط وآسيا.

في الولايات المتحدة خصصت المساعدات الأخيرة لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل نحو 13 مليار دولار لإنتاج الأسلحة في أكبر 5 مجموعات للدفاع، وهي ((لوكهيد مارتن)) و((آر تي إكس)) و((نورثروب جرومان)) و((بوينج)) و((جنرال دايناميكس))، وكذلك من مورديهم. وفي المملكة المتحدة التزمت وزارة الدفاع بتقديم دعم عسكري بـ 7.6 مليارات استرليني إلى أوكرانيا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، بما في ذلك تجديد المخزونات.

وقد أدت طفرة الإنفاق الحكومي بالفعل إلى زيادة الطلبات إلى ما يقرب من مستويات قياسية، وعادة ما يستغرق تحويل العقود الجديدة إلى مبيعات سنوات عدة، حيث تسجل شركات الدفاع أغلبية مبيعاتها عند تسليم الأسلحة، إلا أن التدفقات النقدية المتزايدة بدأت بالفعل في إثارة نقاش حول كيفية إنفاق القطاع لهذه الأموال.

وقال روبرت ستالارد، المحلل لدى ((فيرتيكال ريسيرش)): ((إنه أهم سؤال بالنسبة للصناعة، فعادة ما لا تحب الشركات الاحتفاظ بقدر كبير من النقد في ميزانياتها العمومية، لذا ماذا ستفعل بكل هذه الأموال إن لم تكن عمليات الاستحواذ سهلة؟ في هذا السياق تعد عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح إحدى الطرق)).

ووجهت الشركات بالفعل مليارات الدولارات إلى إعادة شراء الأسهم قبل الطوفان الأخير من الطلبيات الجديدة، حتى إن بعضها تكبد ديوناً لفعل ذلك، وتفيد بيانات ((بنك أوف أمريكا)) بأن العام الماضي كان الأقوى على صعيد إعادة شركات الطيران والدفاع شراء الأسهم في كل من الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأعوام الخمسة الماضية، رغم أن مستويات إعادة الشراء تظل أقل كثيراً مقارنة بقطاعات أخرى.

وأعادت كل من ((لوكهيد مارتن)) و((آر تي إكس)) شراء أسهم بنحو 19 مليار دولار بينهما العام الماضي. وفي أوروبا اختتمت ((بي إيه إي سيستمز)) هذا الصيف برنامجاً لإعادة شراء الأسهم دام ثلاثة أعوام بقيمة 1.5 مليار استرليني، وشرعت على الفور في إعادة شراء أسهم أخرى بالقيمة ذاتها.

وأثارت عمليات إعادة شراء الأسهم الكبيرة، التي يستخدم فيها المتعاقدون مع الحكومة الأمريكية فعلياً أموال دافعي الضرائب، انتقادات من بعض المشرعين، الذين تساءلوا عما إن كانت الشركات تستثمر بما يكفي في منشآت جديدة وعمليات إنتاج. وأصر المسؤولون التنفيذيون على أنهم يزيدون الإنفاق الرأسمالي، حتى مع إعادتهم الأموال إلى المستثمرين.

وقال محللون: إن الشركات ستبحث أيضاً عن إبرام مزيد من الصفقات، محذرين من أن المشتريات الكبيرة ستكون مقيدة، بسبب المخاوف التنظيمية المتعلقة بالمنافسة. وقال نيك كانينجهام، المحلل لدى ((إيجنسي بارتنرز)): ((إن الدمج والاستحواذ هو حتماً المرحلة التالية في الدورة))، وتابع: ((وبالنظر إلى طول دورة هذه الصناعة فسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم خلق القدرات وتدفق الأموال، لكن النمو الكبير في السوق سيولد نشاطاً)).

وأعلنت ((راينميتال)) في وقت سابق من الشهر صفقة بقيمة 950 مليون دولار مع مصنعة قطع غيار المركبات العسكرية ((لوك بيرفورمانس))، التي تتخذ من ميتشجان مقراً لها، وأوضحت الشركة الألمانية أن الصفقة ستعزز فرصها في الفوز بعقود لمركبات القتال والشاحنات التكتيكية مع الجيش الأمريكي تزيد قيمتها على 60 مليار دولار.

وقال أرمين بابرجر، الرئيس التنفيذي، للمحللين، إن حجم الجيش الأمريكي وحجم طلبياته يجعلان التكيف مع المتطلبات الصارمة للبلاد لمقاولي الدفاع الأجانب أمرا يستحق العناء، مثل الحفاظ على هيكل مؤسسي منفصل ذي إدارة موازية وإنتاج محلي.وأردف: ((حتى وإن لم نصطد واحدة من الأسماك الكبيرة، فسنصطاد سمكة أصغر، والأسماك الصغيرة تساوي مليارات الدولارات في الولايات المتحدة)).

وأشار محللون لدى ((بنك أوف أمريكا)) إلى أنه في حين لم تقرر ((راينميتال)) بعد كيفية تمويلها للصفقة، إلا أنه لديها ما يكفي من المال، إضافة إلى خطوط ائتمان متاحة تمكنها من المضي قدماً، لافتين إلى أن الشركة كانت تتوقع اختتام العام بوضع نقدي يبلغ قرابة مليار يورو.

وتعد ((رينك)) من بين الشركات الأخرى التي أبرمت صفقات في أمريكا الشمالية مؤخراً، وهي مصنعة صناديق تروس الدبابات التي أدرجت مؤخراً أسهمها في فرانكفورت بشكل جزئي، واستحوذت في العام الماضي على شركة ((جنرال كاينتيكس)) الكندية لتصنيع قطع غيار التعليق.

وتقدمت ((تشيكوسلوفاك جروب)) بعرض للاستحواذ على شركة تصنيع الذخائر الأمريكية ((فيستاس أوتدور))، ودفعت ((بي إيه إي سيستمز)) في صيف العام الماضي 5.6 مليارات دولار لشراء ((بول إيروسبيس))، موردة أنظمة المهام الحرجة في الفضاء. ومولت الشركة الصفقة، من خلال نقد تمتلكه بالفعل إلى جانب ديون خارجية جديدة.

ومن المتوقع أن تشهد أوروبا مزيداً من النشاط في قطاع الفضاء، الذي صار أكثر تنافسية. وتنظر شركات ((إيرباص)) و((تاليس)) و((ليوناردو)) في دمج بعض أنشطتها المتعلقة بالفضاء، وأفاد شخصان على اطلاع بالمفاوضات أن الشركات تطمح في تأسيس تحالف أوروبي في الفضاء، على غرار تحالف ((إم بي دي إيه)) الأوروبي للصواريخ.

رغم ذلك فمن غير المرجح أن تشهد القارة عمليات دمج على نطاق واسع، بسبب المخاوف بشأن المنافسة.ويعتقد بايرون كالان، المدير الإداري لدى ((كابيتال ألفا بارتنرز))، أنه ((ما زال هناك مجال أمام استحواذ الشركات متوسطة الحجم على أخريات دون إزعاج السلطات التنظيمية أو وزارات الدفاع))، مضيفاً: إن بعض شركات الدفاع المملوكة لشركات أسهم خاصة قد تدخل السوق مستقبلاً.

وفي حين يرجح أن يظل الإنفاق على الدفاع قوياً خلال الأعوام المقبلة، لكن من المحتمل أن تتضاءل القفزة الأخيرة للطلبيات تدريجياً، خاصة بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا.وقال كالان: ((إنها أعمال دورية. وبغض الطرف عن حديث الناس عن دورات الطلب التي تدوم 10 أعوام، لكن بإمكان السياسة أن تتغير، وأن تطرأ تغيرات على التقييمات الأمنية، وينطبق الأمر ذاته على الطلب على الدفاع)).