أولمو يمنح برشلونة فوزًا قاتلًا ويحافظ على العلامة الكاملة في الدوري الإسباني

سجل الوافد الجديد داني أولمو هدفًا في الدقائق الأخيرة ليمنح برشلونة الفوز 2-1 على رايو فايكانو ويحافظ على العلامة الكاملة بعد ثلاث جولات في دوري الدرجة الأولى الإسباني اليوم الثلاثاء.

غاب أولمو عن أول مباراتين لبرشلونة في بعدما أخفق النادي الكتالوني في تسجيله بسبب صعوبات في الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف التي حددتها رابطة الدوري الإسباني. لكنه شارك بديلًا في الشوط الثاني ليمنح الفريق الشرارة التي كان يحتاجها في ظهوره الأول بعد انضمامه من رازن بال شبورت لايبزيج.

سجل أولمو هدف الفوز في الدقيقة 82 بعدما أدرك بيدري التعادل من هجمة مرتدة في الدقيقة 60. وكان أوناي لوبيز لاعب رايو فايكانو قد افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة.

يتصدر الفريق الكتالوني الدوري برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين عن فياريال صاحب المركز الثاني، بينما يحتل رايو فايكانو المركز الثامن بأربع نقاط.

لم يترأف ملعب فايكاس، معقل رايو فايكانو، بالفريق الكتالوني في السنوات القليلة الماضية، إذ أخفق برشلونة في الفوز فيه منذ نوفمبر 2018. هيمن رايو فايكانو على الشوط الأول وتقدم بهدف سجله أوناي لوبيز في الدقيقة التاسعة، من هجمة مرتدة سريعة قادها خورخي دي فروتوس الذي لعب التمريرة الحاسمة.

سنحت لألبارو جارسيا وإيسي بالازون فرص لتعزيز تقدم رايو فايكانو، الذي بدأ المباراة بقوة ولعب بضغط عالٍ على برشلونة معتمدًا على الهجمات المرتدة.

لكن برشلونة انتفض بعد الاستراحة إذ دفع المدرب هانز فليك بالوافد الجديد أولمو، الذي كان مؤثرًا كما كان في مشوار إسبانيا نحو لقب بطولة أوروبا 2024. وأطلق تسديدة قوية بعيدة المدى في الدقيقة 57 ارتدت من العارضة وكان مصدر إزعاج دائم لدفاع رايو فايكانو.

أدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 60 من هجمة مرتدة بدأها بيدري الذي مرر الكرة إلى رافينيا في الجانب الأيسر قبل أن ينطلق ليستقبل الكرة ويهيئها ويسددها إلى داخل الشباك.

ظن الفريق الكتالوني أنه سجل هدف الفوز عندما أطلق روبرت ليفاندوفسكي الكرة إلى داخل الشباك في الدقيقة 71، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب وجود مخالفة في بناء الهجمة رصدها حكم الفيديو المساعد.

في نهاية المطاف، منح أولمو الفريق الكتالوني فوزًا مستحقًا بعد تلقيه تمريرة من الأمين جمال داخل المنطقة ليسددها في الشباك.