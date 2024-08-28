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الحكم على أول مثير للشغب في أحداث اقتحام الكابيتول الأمريكي

8/28/2024 12:13:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

صدر حكم بالسجن لمدة 53 شهرًا على "أول مثير للشغب" اقتحم مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021 بتهمة الإخلال بالنظام المدني وارتكاب جنح، وفقًا لما أعلنه ممثلو الادعاء يوم الثلاثاء.

وقال ممثلو الادعاء إن مايكل سباركس (47 عامًا) كان "أول شخص يدخل مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021"، مستشهدين بالأدلة.

حكم القاضي تيموثي كيلي على سباركس بالسجن لمدة 53 شهرًا، يتبعها 36 شهرًا من الإفراج المشروط، كما أمره بدفع غرامة قدرها ألفا دولار عن جناية الإخلال بالنظام المدني وجنح أخرى، بما في ذلك دخول مبنى محظور وارتكاب سلوك مشاغب ومزعج داخله، وذلك وفقًا لبيان ممثلي الادعاء.

وبحسب أرقام وزارة العدل الأمريكية، تم توجيه اتهامات لأكثر من 1488 فردًا بجرائم مرتبطة بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي منذ 6 يناير 2021.

في ذلك اليوم، اقتحم مؤيدون للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل عنيف مقر الكونجرس في واشنطن، حيث كان من المقرر التصديق على هزيمته أمام الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وقام الحشد، الذي حرضه ترامب بعد أن عقد تجمعًا للترويج لمزاعم غير مدعومة بشأن تزوير الانتخابات، باقتحام المبنى بعنف، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

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