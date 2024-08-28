موريتانيا وإسبانيا توقعان اتفاقيتين للتعاون في مجال الهجرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقعت موريتانيا وإسبانيا ليل الثلاثاء/الأربعاء في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط اتفاقيتين للتعاون على مكافحة الهجرة غير النظامية.
ويلتزم بموجب هاتين الاتفاقيتين البلدان بتعزيز الترسانة القانونية والأمنية والرقابية لمنع شبكات تهريب المهاجرين من النشاط والحد من تدفق أمواج المهاجرين غير الشرعيين نحو إسبانيا.
وجرى التوقيع بين وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين وسفيرة إسبانيا بموريتانيا، في حضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارته لنواكشوط.
وأجرى الغزواني وسانشيز مباحثات حول سبل تشديد الإجراءات للتصدي لتدفق المهاجرين غير النظاميين إلى إسبانيا.
ومن المقرر أن يغادر سانشيز موريتانيا اليوم الأربعاء متوجها إلى جامبيا المحطة الثانية في جولته بغرب أفريقيا التي تشمل كذلك السنغال.
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