موريتانيا وإسبانيا توقعان اتفاقيتين للتعاون في مجال الهجرة



وقعت موريتانيا وإسبانيا ليل الثلاثاء/الأربعاء في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط اتفاقيتين للتعاون على مكافحة الهجرة غير النظامية.

ويلتزم بموجب هاتين الاتفاقيتين البلدان بتعزيز الترسانة القانونية والأمنية والرقابية لمنع شبكات تهريب المهاجرين من النشاط والحد من تدفق أمواج المهاجرين غير الشرعيين نحو إسبانيا.

وجرى التوقيع بين الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين وسفيرة إسبانيا بموريتانيا، في حضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارته لنواكشوط.

وأجرى الغزواني وسانشيز مباحثات حول سبل تشديد الإجراءات للتصدي لتدفق المهاجرين غير النظاميين إلى إسبانيا.

ومن المقرر أن يغادر سانشيز موريتانيا اليوم الأربعاء متوجها إلى جامبيا المحطة الثانية في جولته بغرب أفريقيا التي تشمل كذلك السنغال.