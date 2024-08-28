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كيم جونج أون يحضر اختبار نظام إطلاق صواريخ

8/28/2024 12:13:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية يوم الأربعاء إن الزعيم كيم جونج أون حضر اختبارا لنسخة محدثة من نظام إطلاق صواريخ 240 ملليمتر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن النظام "أثبت تميزه في الحركة وتركيز الضربات" خلال اختباره.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أشرف كيم على اختبارات "طائرات مسيرة انتحارية" جديدة، وشاهدها وهي تقلع وتدمر أهدافا اختبارية، منها دبابة وهمية، وحث الباحثين على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي للوحدات المسيرة.

يتهم مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون كوريا الشمالية بتزويد روسيا بقذائف مدفعية وصواريخ ومعدات أخرى في الشهور الماضية لاستخدامها في حربها على أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك لرويترز هذا الشهر إن كوريا الشمالية أرسلت منذ العام الماضي وحتى الرابع من أغسطس آب أكثر من 12 ألف حاوية إلى روسيا، وأرسلت ثلاثة أو أربعة أنواع من القذائف بأحجام مختلفة، منها صواريخ، كما أرسلت بشكل منفصل عشرات الصواريخ قصيرة المدى.

وتنفي موسكو وبيونج يانج الاتهامات بنقل الأسلحة، لكنهما تعهدتا بتعميق العلاقات العسكرية بينهما.

وذكت الوكالة أن وفدا روسيا بقيادة نائب وزير الصناعة أجرى محادثات مع نظراء من كوريا الشمالية يوم الثلاثاء لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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