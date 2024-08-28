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رئيس وزراء بريطانيا يصل إلى ألمانيا في أول زيارة ثنائية له إلى الخارج

8/28/2024 12:13:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الثلاثاء إلى برلين في أول زيارة ثنائية له إلى الخارج، المحطة الأولى من رحلة ستقوده أيضاً إلى باريس وتمثّل رغبته في التقرب من الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

وستارمر الذي تولى منصبه في يوليو بعد 14 عاما من حكم المحافظين، يؤكّد أنّه لا يسعى لأن تنضم المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو معاهدة حرية تنقل الأشخاص.

لكنّ الزعيم العمالي تعهّد إعادة بناء علاقة ثقة مع حلفائه الأوروبيين، وهو يرغب خصوصا في إعادة التفاوض على اتفاقية أمنية جديدة وإبرام اتفاق تجاري أفضل مع الاتحاد الأوروبي.

ورئيس الوزراء البريطاني الذي سيتم استقباله صباح الأربعاء بمراسم عسكرية في برلين، سيبحث مع المستشار الألماني أولاف شولتس سبل إبرام اتفاق ثنائي جديد على غرار معاهدة "لانكستر هاوس" الموقعة بين فرنسا وبريطانيا في 2010.

وبحسب داونينغ ستريت فإنّ هذه الاتفاقية التي يفترض أن ترى النور في مطلع 2025 ستشكّل "ركيزة للإصلاح الشامل لعلاقات المملكة المتحدة مع أوروبا".

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إنّ هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز التجارة وزيادة التعاون الأمني وتعزيز "العمل المشترك ضد الهجرة غير الشرعية".

ومن برلين، سينتقل ستارمر إلى باريس مساء الأربعاء لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية على أن يستقبله الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه صباح الخميس.

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