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مقتل 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية موسعة في شمال الضفة الغربية

8/28/2024 12:13:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل 9 فلسطينيين وأصيب آخرون خلال عملية عسكرية موسعة أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن ثلاثة شبان قتلوا في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، على مركبة في قرية صير جنوب شرق مدينة جنين شمال الضفة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه "انتشلت 3 شهداء من داخل المركبة التي تم قصفها بين قريتي صير ومسلية جنوب جنين".

وكان فلسطينيان قتلا وأصيب آخرون في وقت سابق برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه المدينة.

في غضون ذلك، قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم نتيجة قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، حسبما نقلت وفا عن مصادر طبية.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق: "قوات الأمن بدأت الآن عملية لإحباط الإرهاب في جنين وطولكرم". ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، اندلعت اشتباكات مسلحة.

وأفادت وفا بأن عددا كبيرا من المركبات العسكرية اقتحمت جنين. وذكرت الوكالة وصحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكتروني أن القوات الإسرائيلية حاصرت المستشفيات في كلا المدينتين.

وتدهورت الأوضاع في الضفة الغربية بشكل كبير منذ بداية الحرب في غزة بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 620 فلسطينيا في عمليات عسكرية إسرائيلية، أو مواجهات، أو في هجمات نفذوها بأنفسهم في الضفة الغربية، وفقا لوزارة الصحة.

كما زادت أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين خلال هذه الفترة.

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