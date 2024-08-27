وزيرا خارجية إيران والإمارات يؤكدان على توسيع العلاقات بين بلديهما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 27 – 8 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اليوم الثلاثاء سبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن عراقجي والشيخ عبدالله أكدا خلال إتصال هاتفي بينهما على توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والقنصلية والأمنية إلى جانب التعاون على المستوى الإقليمي.
وأضاف البيان أن عراقجي وجه دعوة لنظيره الإماراتي لزيارة طهران وتلقى دعوة مماثلة لزيارة ابوظبي. (النهاية)
م و / ر ج
MENAFN27082024000071011013ID1108608725
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.