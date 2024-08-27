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وزيرا خارجية إيران والإمارات يؤكدان على توسيع العلاقات بين بلديهما

8/27/2024 11:56:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 27 – 8 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اليوم الثلاثاء سبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.


وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن عراقجي والشيخ عبدالله أكدا خلال إتصال هاتفي بينهما على توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والقنصلية والأمنية إلى جانب التعاون على المستوى الإقليمي.


وأضاف البيان أن عراقجي وجه دعوة لنظيره الإماراتي لزيارة طهران وتلقى دعوة مماثلة لزيارة ابوظبي. (النهاية)




م و / ر ج


MENAFN27082024000071011013ID1108608725

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