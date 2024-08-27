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رئيس الوزراء الإسباني يبحث في موريتانيا قضايا الهجرة والعلاقات الثنائية

8/27/2024 11:56:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 27 - 8 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم الثلاثاء العلاقات بين البلدين حيث أعربا عن تطلعهما لتعميقها وتطويرها.


وقال سانشيز في إعلان مؤسسي مشترك بالقصر الرئاسي الموريتاني بالعاصمة (نواكشوط) نقله الموقع الرسمي للقصر الرئاسي الإسباني انه بحث مع الرئيس الغزواني تعزيز التعاون لمكافحة مافيات الاتجار بالبشر والحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية وإدارتها بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.


واعتبر سانشيز ان الهجرة ليست مشكلة وانما حاجة تنطوي على بعض المشكلات مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول المعنية وإيجاد الصيغة لإدارة الهجرة من منظور شامل.


ولفت إلى انه تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير نموذج الهجرة الدائرية لتنظيم تدفق اللاجئين ومذكرة تفاهم أخرى في مجال الأمن والتعاون لمكافحة الجريمة المنظمة شاكرا في هذا السياق جهود موريتانيا للحد من الهجرة غير القانونية وللتصدي لشبكات الاتجار بالبشر.


وأكد سانشيز حرصه أيضا على تعزيز التعاون في المجال الثقافي لافتا إلى ان المركز الثقافي الإسباني (ثرباتنس) سيبدأ العمل في (نواكشوط) في الخريف المقبل وتقديم خدماته للشعب الموريتاني.


وأعلن عن انعقاد قمة رفيعة بين البلدين في العاصمة الموريتانية في عام 2025 معتبرا انها ستكون فرصة جديدة لتعميق العلاقات الثنائية فيما شدد في هذا السياق على ان القارة الافريقية كانت وستبقى أولوية للسياسة الخارجية الإسبانية.


من جانبه قال الرئيس الغزواني انه استعرض وسانشيز التحديات القائمة والحلول واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات فيما شكر جهود إسبانيا في تنظيم الهجرة.


كما شكر موقف إسبانيا من الحرب على غزة ومن القضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين المستقبلة في مايو الماضي.


وموريتانيا هي المحطة الأولى للزعيم الاشتراكي سانشيز في إطار جولة افريقية تستمر ثلاثة أيام وتشمل غامبيا والسنغال وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي مع تلك الدول في مجال الهجرة غير القانونية لتقليل أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية.


وسيتوجه سانشيز الذي يترأس وفدا يضم وزيرة الادماج والأمن الاجتماعي والهجرة إلما سايز ووزير الاقتصاد كارلوس كويربو وعددا من المستثمرين إلى غامبيا غدا الأربعاء في أول زيارة رسمية في التاريخ لرئيس وزراء إسباني إلى ذلك البلد للاجتماع مع الرئيس آداما بارو.


وسينتقل في اليوم نفسه إلى العاصمة السنغالية (داكار) حيث سيشارك في فعالية بمعهد (ثربانتس) الثقافي الإسباني قبل الاجتماع يوم الخميس المقبل مع رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو على ان يختتم الجولة بالاجتماع مع الرئيس بشير جمعة فاي للتوقيع على الاتفاقيات الثنائية وبحث سبل تعزيز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية وتوفير وظائف عمل كريمة للشباب في البلد الافريقي. (النهاية)




ه ن د / ر ج




MENAFN27082024000071011013ID1108608724

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