رئيس الوزراء الإسباني يبحث في موريتانيا قضايا الهجرة والعلاقات الثنائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 27 - 8 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم الثلاثاء العلاقات بين البلدين حيث أعربا عن تطلعهما لتعميقها وتطويرها.
وقال سانشيز في إعلان مؤسسي مشترك بالقصر الرئاسي الموريتاني بالعاصمة (نواكشوط) نقله الموقع الرسمي للقصر الرئاسي الإسباني انه بحث مع الرئيس الغزواني تعزيز التعاون لمكافحة مافيات الاتجار بالبشر والحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية وإدارتها بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
واعتبر سانشيز ان الهجرة ليست مشكلة وانما حاجة تنطوي على بعض المشكلات مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول المعنية وإيجاد الصيغة لإدارة الهجرة من منظور شامل.
ولفت إلى انه تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير نموذج الهجرة الدائرية لتنظيم تدفق اللاجئين ومذكرة تفاهم أخرى في مجال الأمن والتعاون لمكافحة الجريمة المنظمة شاكرا في هذا السياق جهود موريتانيا للحد من الهجرة غير القانونية وللتصدي لشبكات الاتجار بالبشر.
وأكد سانشيز حرصه أيضا على تعزيز التعاون في المجال الثقافي لافتا إلى ان المركز الثقافي الإسباني (ثرباتنس) سيبدأ العمل في (نواكشوط) في الخريف المقبل وتقديم خدماته للشعب الموريتاني.
وأعلن عن انعقاد قمة رفيعة بين البلدين في العاصمة الموريتانية في عام 2025 معتبرا انها ستكون فرصة جديدة لتعميق العلاقات الثنائية فيما شدد في هذا السياق على ان القارة الافريقية كانت وستبقى أولوية للسياسة الخارجية الإسبانية.
من جانبه قال الرئيس الغزواني انه استعرض وسانشيز التحديات القائمة والحلول واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات فيما شكر جهود إسبانيا في تنظيم الهجرة.
كما شكر موقف إسبانيا من الحرب على غزة ومن القضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين المستقبلة في مايو الماضي.
وموريتانيا هي المحطة الأولى للزعيم الاشتراكي سانشيز في إطار جولة افريقية تستمر ثلاثة أيام وتشمل غامبيا والسنغال وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي مع تلك الدول في مجال الهجرة غير القانونية لتقليل أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية.
وسيتوجه سانشيز الذي يترأس وفدا يضم وزيرة الادماج والأمن الاجتماعي والهجرة إلما سايز ووزير الاقتصاد كارلوس كويربو وعددا من المستثمرين إلى غامبيا غدا الأربعاء في أول زيارة رسمية في التاريخ لرئيس وزراء إسباني إلى ذلك البلد للاجتماع مع الرئيس آداما بارو.
وسينتقل في اليوم نفسه إلى العاصمة السنغالية (داكار) حيث سيشارك في فعالية بمعهد (ثربانتس) الثقافي الإسباني قبل الاجتماع يوم الخميس المقبل مع رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو على ان يختتم الجولة بالاجتماع مع الرئيس بشير جمعة فاي للتوقيع على الاتفاقيات الثنائية وبحث سبل تعزيز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية وتوفير وظائف عمل كريمة للشباب في البلد الافريقي. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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