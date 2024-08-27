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استقرار جماعي للأسهم الأمريكية في المنطقة الخضراء عند إغلاق البورصة

8/27/2024 11:56:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 8 (كونا) -- استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات بورصة (وول ستريت) في المنطقة الخضراء بعد تقلبات طفيفة شهدتها اليوم الثلاثاء حيث يتطلع المستثمرون إلى تقرير أرباح كبيرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.


وارتفع كل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بشكل طفيف بنسبة 16ر0 بالمئة ومؤشر (ناسداك المركب) بنسبة 16ر0 بالمئة ومؤشر (داو جونز الصناعي) 98ر9 نقطة أو 02ر0 بالمئة ليغلق عند مستوى قياسي جديد.


وفي المقابل يشير الانخفاض في أسهم التكنولوجيا والمكاسب في القطاعات الأقل تفضيلا مثل الطاقة إلى أن المستثمرين ربما يبتعدون عن أحد المحركات الرئيسية للسوق خلال العام الماضي.(النهاية)




ع س ت / ر ج




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