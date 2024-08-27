استقرار جماعي للأسهم الأمريكية في المنطقة الخضراء عند إغلاق البورصة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 27 - 8 (كونا) -- استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات بورصة (وول ستريت) في المنطقة الخضراء بعد تقلبات طفيفة شهدتها اليوم الثلاثاء حيث يتطلع المستثمرون إلى تقرير أرباح كبيرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وارتفع كل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بشكل طفيف بنسبة 16ر0 بالمئة ومؤشر (ناسداك المركب) بنسبة 16ر0 بالمئة ومؤشر (داو جونز الصناعي) 98ر9 نقطة أو 02ر0 بالمئة ليغلق عند مستوى قياسي جديد.
وفي المقابل يشير الانخفاض في أسهم التكنولوجيا والمكاسب في القطاعات الأقل تفضيلا مثل الطاقة إلى أن المستثمرين ربما يبتعدون عن أحد المحركات الرئيسية للسوق خلال العام الماضي.(النهاية)
ع س ت / ر ج
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