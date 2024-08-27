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(برشلونة) يهزم (رايو) بهدفين لهدف في الدوري الإسباني

8/27/2024 11:56:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 27 - 8 (كونا) -- حقق (برشلونة) الفوز على مضيفه (رايو باييكانو) بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.


وعلى ملعب (باييكاس) تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله أوناي لوبيز في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء لكن بيدري أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 60.


وفي الدقيقة 82 أضاف القادم الجديد الى الفريق داني أولمو الهدف الثاني للفريق الكتالوني الذي حصد النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى تسع نقاط ليعتلي صدارة الترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (رايو) عند أربع نقاط في المركز الثامن بالترتيب.


وتجمع الجولة نفسها بين (أتلتيكو مدريد) و(إسبانيول) غدا الأربعاء وبين (جيرونا) و(أوساسونا) وبين حامل اللقب (ريال مدريد) و(لاس بالماس) يوم الخميس المقبل. (النهاية)




ه ن د / ر ج




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