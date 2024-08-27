(برشلونة) يهزم (رايو) بهدفين لهدف في الدوري الإسباني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 27 - 8 (كونا) -- حقق (برشلونة) الفوز على مضيفه (رايو باييكانو) بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (باييكاس) تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله أوناي لوبيز في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء لكن بيدري أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 60.
وفي الدقيقة 82 أضاف القادم الجديد الى الفريق داني أولمو الهدف الثاني للفريق الكتالوني الذي حصد النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى تسع نقاط ليعتلي صدارة الترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (رايو) عند أربع نقاط في المركز الثامن بالترتيب.
وتجمع الجولة نفسها بين (أتلتيكو مدريد) و(إسبانيول) غدا الأربعاء وبين (جيرونا) و(أوساسونا) وبين حامل اللقب (ريال مدريد) و(لاس بالماس) يوم الخميس المقبل. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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